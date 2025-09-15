Qué hacer en el destino que esta semana anuncia su Previaje 2025

La provincia de La Rioja está viviendo una etapa clave en su desarrollo turístico. Con una nueva edición del Previaje a la vuelta de la esquina, se le suma una cadena de decisiones administrativas que permiten que el sector continúe su crecimiento. La combinación de gastronomía, cultura, naturaleza y rutas históricas permiten consolidar una propuesta integral capaz de atraer visitantes durante todo el año.

La promoción de la gastronomía ocupa un lugar central en la estrategia provincial. Iniciativas como las filmaciones del programa Destinos y Sabores, que recorrió localidades como Famatina, Vinchina y Chilecito junto al chef Rodrigo Cascón, reflejan la riqueza culinaria riojana y la vinculan directamente con sus paisajes y tradiciones. De esta manera, los sabores locales se convierten en embajadores de identidad y un atractivo turístico por sí mismos.

Asimismo, para aquellos viajeros que buscan una forma cómoda y enriquecedora de explorar este patrimonio vitivinícola, el Bus Turístico de la Ruta del Vino Riojano se presenta como la opción ideal. Diseñado para desentrañar los secretos de la elaboración, saborear cepas emblemáticas y maridar con la exquisita gastronomía local, este servicio de transporte especializado ofrece dos circuitos imperdibles. Es una oportunidad única para conectarse con la esencia del vino riojano, desde las tradicionales bodegas familiares hasta los proyectos más vanguardistas, todo enmarcado por la majestuosidad de los valles riojanos.

La Rioja también apuesta a mostrar su diversidad natural y cultural a través de experiencias que van desde caminatas por el Parque Arqueológico El Saladillo hasta excursiones en la Laguna Brava o el Cañón del Triásico, pasando por el contacto directo con artesanos y mercados regionales.

La Ruta 40: recorrido obligatorio en la visita a la provincia

Un capítulo aparte merece la Ruta Nacional 40, que atraviesa la provincia y ofrece paisajes imponentes, como Vallecito Encantado, un museo geológico a cielo abierto que sorprende con formaciones talladas por el viento durante miles de años. O mismo entre las localidades de Chilecito y Famatina, los visitantes encuentran una joya histórica única: el cable carril más alto del mundo, símbolo de la tradición minera y atractivo que sigue sorprendiendo por su magnitud e historia a más de 4.412 metros sobre el nivel del mar

Más específicamente, dentro del recorrido de esta ruta, sin igual que mezcla los colores rojizos y los verdes, se desarrollan actividades específicas que permitirán vivir una experiencia integral. Algunos ejemplos son:

Turismo Aventura : Trekking en la Cuesta de Miranda, cabalgatas en Famatina, excursiones en 4x4.

: Trekking en la Cuesta de Miranda, cabalgatas en Famatina, excursiones en 4x4. Cultura Viva : Museos históricos, iglesias coloniales, relatos orales.

: Museos históricos, iglesias coloniales, relatos orales. Cielos que asombran: Avistaje astronómico en Pituil y San Blas.

Avistaje astronómico en Pituil y San Blas. Fotografía: Escenarios naturales con luz cambiante, perfectos para capturar momentos únicos.

Con la puesta en valor de sus atractivos culturales y naturales, la provincia busca dejar de ser un lugar de paso para convertirse en un punto de encuentro donde la aventura, la historia y los sabores se entrelazan en una experiencia auténtica para cada viajero.