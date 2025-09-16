El presupuesto 2026 es el principal tema que ronda en los alrededores del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el área de la industria turística estuvo pendiente sobre los números que se destinó para el año próximo. Además de lo que tendrá la Secretaria de Turismo, Ambiente y Deportes en materia presupuestaria, el Instituto de Promoción Turística también fue notificado de su ruta de trabajo.

Según detalló el Gobierno, Inprotur contará con un total de 63.851 millones de pesos para 2026, en donde el principal objetivo será enfocar en la promoción internacional de Argentina como destino turístico. Con esto, representa un aumento del 46.78% en comparación con los 43.500 millones de pesos destinados en 2025. Incluso, también se anunció cuál será la principal meta por cumplir.

Sin embargo, desde el Inprotur aclararon que, en tema presupuestario, solamente estarán destinado 13.851 millones de pesos. “Los otros 50 mil que dicen gastos figurativos son aportes del Inprotur para el Tesoro, no son fondos para gastar”, confirmaron desde el Instituto. A su vez, también recalcaron que lo presentado es un anteproyecto de presupuesto enviado en julio y que las metas físicas van a ser actualizados y podrán ser modificados tanto las ferias como los mercados.

“La misión de INPROTUR es promover a Argentina como destino y marca a nivel internacional para aumentar el número de turistas extranjeros que visitan el país. Su objetivo es generar empleo, fortalecer las comunidades, incrementar las divisas y posicionar la imagen del país globalmente” explayó el documento. “Se buscará generar empleo, fortalecer las comunidades, incrementar las divisas y posicionar la imagen del país globalmente”, puntualizó.

En cuanto a las ferias, planean tener presencia en 12 ferias, como así también realizar 53 encuentros de fomento a la comercialización turística, y llevar a cabo 27 acciones promocionales presenciales y 14 en línea.

Los mercados a los que apunta Inprotur para 2026

Limítrofes: Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Norteamericanos: Estados Unidos, México y Canadá.

Latinoamericanos: Perú, Colombia y Ecuador.

Europeos: España, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania.

Estratégicos: China, Israel, Países Nórdicos, Portugal y Turquía.

Potenciales: Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, Rusia, Austria y Suiza

Las acciones que se llevarán a cabo desde el Instituto:

El presupuesto detalla las acciones específicas que se llevarán a cabo en 2026 para cumplir con sus objetivos, tales como: