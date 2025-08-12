Con la cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya iniciada, muchos fanáticos del fútbol comienzan a planificar su viaje. Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿cómo comprar entradas de forma segura y evitar estafas? Para resolver estas dudas, representantes de la Unión Temporal de Empresas (UTE) de agencias de viajes compartieron consejos esenciales durante la presentación de su alianza con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Categorías de entradas y el canal oficial del Mundial 2026

Walter Rodríguez, de la UTE, explicó en detalle el proceso de compra de entradas para el Mundial 2026. Dejó claro que solo habrá cuatro categorías de entradas disponibles, y no todas serán para el público general:

Categoría 1, 2 y 3: Estas son las entradas estándar que podrán comprar los turistas y el público en general.

Categoría Hospitality: Son paquetes de entradas premium con servicios exclusivos.

Categoría 4: Esta categoría está reservada únicamente para residentes de los países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y no estará disponible para extranjeros.

Rodríguez enfatizó que, para garantizar la seguridad, las entradas para el Mundial 2026 se manejarán de una forma muy controlada:

Plataforma única: La venta de entradas será a través de Ticketmaster.

Formato digital exclusivo: Las entradas se enviarán por correo electrónico y no existirán códigos QR o tickets físicos.

Transferencia limitada: La transferencia de boletos será única, lo que dificultará la circulación de entradas falsas.

Además, el representante de la UTE, fue contundente: "Cualquier entrada que recibas por fuera del sistema de Ticketmaster será falsa".

Consejos para evitar estafas en viajes al Mundial 2026

Además de las entradas, Rodríguez dio importantes recomendaciones para evitar fraudes al contratar servicios de viaje: