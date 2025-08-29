Puerto Iguazú, Salta Capital y Neuquén: Ejemplos de Inclusión Turística

En el marco de Gnetwork360 Buenos Aires, se desarrolló un panel sobre destinos inclusivos que reunió a referentes de Puerto Iguazú (Misiones), Salta (Capital) y Neuquén, quienes expusieron el trabajo que cada destino viene realizando para posicionarse como territorios diversos y amigables.

En representación de Iguazú, el presidente del Ituerem, Leopoldo Lucas, destacó que el destino trabaja desde hace años en políticas inclusivas a partir de alianzas con la CCglar y la creación de una división de diversidad dentro del municipio. Señaló que se llevan adelante cursos de capacitación durante todo el año y que próximamente lanzarán un manual de buenas prácticas turísticas para el sector, además de una nueva estrategia de promoción bajo el sello Visit Iguazú Inclusive.

Por su parte, el coordinador del Ente de Turismo de la ciudad de Salta, Fernando García Soria, presentó el sello Salta Ciudad Amigable, una iniciativa desarrollada desde la Municipalidad junto al área de diversidad y al sector privado. Explicó que ya son 25 las empresas que implementaron esta herramienta, que busca erradicar prácticas de discriminación y generar un turismo seguro y respetuoso. Además, detalló que se trabaja en una segunda etapa de implementación con 15 nuevas empresas, resaltando la importancia de la concientización interna en los equipos de trabajo y el valor del turismo como aporte para una sociedad más inclusiva.

En tanto, el presidente de turismo de Neuquén, Sergio Sciacchitano, remarcó que la provincia se apoya en su mayor recurso, su gente, y que el turismo se concibe con una mirada integral y federal, sin distinciones de género, edad o procedencia. Se destacó la consolidación de destinos como San Martín de los Andes y Villa La Angostura, no obstante, resaltó el impulso a nuevas localidades emergentes en el norte de la provincia, con pueblos de hasta 700 habitantes y donde el destino desde la gobernación implementa hosterías de hasta 4 estrellas.

Asimismo, desde Neuquén trabajan junto a la Cámara de Comercio LGBT en acciones de promoción, fam tours y capacitaciones. Además, se subrayó la diversificación de productos en Neuquén Capital, con propuestas vinculadas a la gastronomía, el enoturismo, la paleontología y el agroturismo, así como la promoción del innovador producto Termas y Nieve, que se ofrece en muy pocos lugares del mundo.

Los tres destinos coincidieron en que la inclusión, la diversidad y la hospitalidad no solo enriquecen la experiencia turística, sino que también fortalecen el desarrollo de las comunidades locales y generan un impacto positivo en toda la cadena de valor.