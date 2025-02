Apenas salió a la luz el decreto 731/2024, el uso de las propinas electrónicas fue un tema que trajo controversias, sobre todo, por cómo se iba a ejecutar esa aplicación en los bares y restaurantes de todo el país. No obstante, y luego de dos meses desde que comenzó su funcionamiento, pareciera ser que el tema no quedó del todo claro. A primera vista, se puede notar que es un modus operandi que solo lo aplican algunas provincias y que, hasta el momento, no logra conseguir uniformidad.

El Poder Ejecutivo buscó que se aplique de manera rápida y eficiente a nivel federal en los rubros de gastronomía, hotelería, expendedores de combustibles y las actividades de reparto a través de tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales, actualmente mantiene cierta irregularidad en algunos destinos.

“La propina seguirá siendo voluntaria, de ninguna manera será obligatoria. En definitiva, el único cambio es que podrá sumarse al ticket. Tampoco será parte del salario, por lo que no generará ninguna contingencia laboral a los empresarios del sector”, fueron las palabras de Federico Sturzenegger en su cuenta de X cuando salió a la luz el decreto. No obstante, el tema sigue teniendo grises.

¿Cómo viene siendo el procedimiento de las propinas electrónicas en el interior del país?

Está claro que en la Ciudad de Buenos Aires tomó mucho más impulso esta modalidad debido al caudal de turistas que maneja. Sin embargo, en otros puntos del país, el asunto es otro. Para eso, Mensajero charló con referentes del sector gastronómico de Mendoza, Jujuy, Salta, Ushuaia, Bariloche y expresaron como se desenvuelve este tema en bares y restaurantes.

“Aquí en Ushuaia, empresas grandes ya lo implementan, mientras que buscamos que restaurantes o bares más pequeños lo tengan presente”, expresó José Luis Recchia, presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica de Tierra de Fuego. Sin embargo, comentó que todavía es una cuestión de tiempo para que se pueda establecer de manera correcta dentro del rubro.

“Creo que necesita de tiempo de madurar la metodología. Sin embargo, vemos que las condiciones están dadas. En la manera fiscal, está todo aceitado ya para que eso no tenga cargas y es solamente ponerse de acuerdo de qué manera cobrar la propina”, comentó el presidente de la federación.

Mendoza es otra de las provincias que también comenzó a recurrir a esta modalidad instaurada por el Poder Ejecutivo y, al igual que Ushuaia, todavía falta ajustar matices. "Aquí está instalada, pero todavía no está arraigado aún. Incluso, muchos están viendo la posibilidad de instalar un posnet en paralelo para que toda la propina, en caso de pagarlo con billeteras electrónicas o tarjetas, vaya allí”, subrayó Andrés Civit, vocal de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza.

En Bariloche, otro de los destinos recurridos y con fuerte injerencia por el caudal de turistas extranjeros que recibe, también están pendientes a ver como se desenvuelve con el correr del tiempo y como afectará a las empresas gastronómicas. “La verdad es un tema que vemos que aún resta pulir algunas cuestiones. Resta dejarlo correr para que se acomode”, expresaron fuentes cercanas de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche a Mensajero.

En Salta y Jujuy, en cambio, la situación es diferente, ya que en la gran mayoría de los casos, siguen apostando a la modalidad tradicional. “En Jujuy, todavía se sigue con la forma tradicional. Es decir, dejar la propina en efectivo. Los empleados, según el sondeo que se hizo en la provincia, prefieren más que todo recibir la plata ahí en el momento”, expresó Cristian Boglione, presidente de la Fehgra Jujuy.

Incluso, dejó en claro que el sistema no quedó claro y genera confusión para los empresarios y empleados. “El sistema no está muy claro. Creemos que, todavía, le falta una reglamentación más precisa”. Misma situación que expresó José Ortiz, empresario gastronómico de esa provincia. “No hay mucha información al respecto ni está claro como es para llevarla a cabo. Es todo muy confuso”.

“Aquí en Salta no se está implementando. Incluso, va a costar a que se ponga en funcionamiento. Creo, desde mi punto de vista, que va a llevar un tiempo largo hasta que esto se asiente y sea de práctica común”, comentó Juan Chiban, presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta.