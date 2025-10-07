Promociones para viajar por el país en el fin de semana largo

El turismo interno argentino se potencia una vez más con “Elegí Argentina”, una campaña nacional que reúne descuentos y planes de financiación en pasajes, hotelería, gastronomía y actividades recreativas para disfrutar durante el fin de semana largo.

Con beneficios que combinan la participación del sector público y privado, la iniciativa busca incentivar los viajes por todo el país, ofreciendo facilidades de pago y precios promocionales en distintos rubros turísticos. La propuesta se enmarca en la estrategia del Ministerio de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación para fortalecer el movimiento económico y la conectividad en destinos de norte a sur.

Viajar por Argentina con descuentos y cuotas sin interés

Entre las principales ventajas, Aerolíneas Argentinas ofrece hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas, mientras que Trenes Argentinos aplica un 10% de descuento en compras online y 40% para jubilados. En tanto, los pasajes de micros de larga distancia se pueden adquirir con un 10% de descuento y hasta tres cuotas sin interés a través de Modo BNA+, la billetera digital del Banco Nación.

En el caso de las agencias de viajes, los clientes del Banco Nación que utilicen tarjetas Mastercard o Visa pueden abonar sus paquetes turísticos en 6, 9 o 12 cuotas sin interés en pesos, exclusivamente para destinos nacionales.

La hotelería y hostelería también se suman con 10% de descuento con tarjetas de crédito, sin tope de reintegro, y planes de hasta 12 cuotas sin interés utilizando Modo BNA+.

Beneficios en gastronomía, parques y experiencias

Los viajeros que salgan a recorrer el país este fin de semana largo podrán disfrutar de un 20% de descuento en gastronomía, con un tope de $10.000 por compra a través de Modo BNA+. Además, los balnearios adheridos ofrecen 10% de descuento y 6 cuotas sin interés, y los productos regionales tienen 20% de rebaja y hasta 3 cuotas sin interés, con un tope de $20.000 por tarjeta por mes.

Por su parte, la Asociación Argentina de Parques y Atracciones (AAPA) mantiene un 30% de descuento en parques y complejos recreativos de todo el país durante todos los fines de semana largos de 2025, una oportunidad ideal para las familias que buscan actividades al aire libre. También se suman promociones especiales en estaciones de servicio YPF, lo que facilita los viajes en ruta con beneficios adicionales.

Cómo acceder a las promociones de Elegí Argentina

Todos los beneficios vigentes se pueden consultar en el sitio oficial www.argentina.gob.ar/elegi-argentina, donde se actualizan las promociones de cada rubro.

Con cuotas sin interés, descuentos en alojamiento y experiencias únicas en cada región, Elegí Argentina se consolida como la propuesta ideal para viajar, descubrir nuevos destinos y apoyar el turismo nacional durante este fin de semana largo y los próximos del calendario 2025.