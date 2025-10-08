Uno de los destinos que se sumaron a la recordada estructura del Previaje fue La Rioja. Bajo el eslogan Movete por La Rioja con Chachos, la provincia presentó la iniciativa en Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de incentivar el turismo interno y potenciar la economía del destino. A pura música y gastronomía regional, el gobernador Ricardo Quintela, propulsor de la idea, destacó el trabajo realizado.

“El turismo es un sector dinámico por excelencia de la economía y el empresariado es parte. Quiero agradecer por el acompañamiento de todas las cámaras por esta iniciativa para mejorar la industria turística. Con esto, buscamos generar oportunidades laborales, levantar persianas y abrir puertas de las fábricas”, destacó el gobernador sobre la importancia de este Previaje.

Otro de los que tomó la palabra fue Gustavo Luna, ministro de Turismo y Culturas de la provincia, quien además de agradecer a los invitados, también valoró el trabajo público-privado para la realización de esta iniciativa. “Es un momento especial para el sector, tanto para la industria turística como la cultural”, comentó el ministro sobre los desafiantes tiempos que viene atravesando el destino.

No obstante, y además de la presentación del Previaje, el ministro también se encargó de dejar algunas novedades en materia de inversiones turísticas de cara a la próxima temporada de verano. “Con la iniciativa del gobernador, estamos terminando el trayecto vinculado al desarrollo paleonturístico, llamado la Ruta de los Dinosaurios, que es un gran atractivo para el receptivo internacional”, afirmó Luna.

Puntos a tener en cuenta para acceder al Previaje de La Rioja

El programa Previaje Riojano ofrece un beneficio de reintegro del 50 % de los gastos turísticos, con un tope de hasta 150.000 pesos por factura, para ser utilizado como "Chachos". Este programa está dirigido a quienes visiten La Rioja y a los residentes que exploren la provincia.

Para acceder, es necesario contratar alojamiento (mínimo de 2 noches) o excursiones/paquetes con prestadores adheridos. El primer paso es reservar y pagar el servicio, solicitando una factura a nombre del cliente, con su DNI y la leyenda "Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos".

Una vez obtenida la factura, el siguiente paso es presentarla junto con el DNI en un Punto de Canje. Los "Chachos" recibidos pueden gastarse en restaurantes, bodegas, agencias de viajes, alojamientos y comercios adheridos.

El programa tiene vigencia desde el 27 de septiembre hasta el 27 de diciembre de 2025. Los Puntos de Canje serán informados el 27 de septiembre de 2025. Para obtener más detalles y consultar los comercios participantes, se puede visitar el sitio web oficial.

Fecha confirmada para la Fiesta Nacional de la Chaya 2026

La Fiesta Nacional de la Chaya es una de las expresiones culturales más intensas y vivas de La Rioja. Cada año, en febrero, miles de riojanos y visitantes se sumergen en un ritual de coplas, música, agua, harina y albahaca, donde quedan atrás las diferencias para celebrar juntos la alegría de comunidad y memoria ancestral.

Para la edición de 2026, la celebración retoma fuerza con anuncios recientes de que volverá a contar con su tradicional grilla de cinco noches, según confirmó el gobernado.

En este marco, también se dieron a conocer los días en donde se desarrollará uno de los eventos populares más importantes para el destino. “Será el 13, 14 y 15 de febrero”, cerró Luna.