Premios Bitácora: restan solo tres días para decidir a los referentes del turismo 2025

El tiempo se agota. La industria turística argentina se encuentra en el tramo final de una de las votaciones más significativas del año. Quedan apenas tres días para que los profesionales del sector—agentes de viajes, operadores, hoteleros y líderes—emitan su voto y definan a los ganadores de los prestigiosos Premios Bitácora y de la histórica primera edición de los Premios Bitácora Córdoba 2025.

El cierre definitivo de la votación está pautado para el jueves 30 de octubre, marcando el fin de la etapa de selección de referentes de la industria.

Este año, el proceso cobra una relevancia especial, no solo porque los Bitácora son el único galardón elegido exclusivamente por pares, sino por su mudanza federal. Por primera vez, la gran gala nacional se realizará fuera de Buenos Aires, instalándose en el Centro de Convenciones Córdoba los días 25 y 26 de noviembre.

La clave del proceso: voto profesional online

El procedimiento para participar en la votación es directo y se realiza de manera 100% online. Este sistema garantiza que solo los actores directos de la cadena turística puedan validar el desempeño de sus colegas y proveedores.

Existen dos formularios diferenciados que el profesional debe completar:

Votación Premios Bitácora Nacionales: Aquí se eligen a las empresas y destinos de alcance nacional e internacional. Procedimiento: Se accede al formulario digital, donde el votante debe identificarse como profesional del sector. Premios Bitácora nacional. Votación Premios Bitácora Córdoba: Dedicado exclusivamente a reconocer la excelencia de los players que operan y promueven el turismo en la provincia de Córdoba. Procedimiento: Al igual que el nacional, el formulario requiere la identificación del profesional con foco en el mercado cordobés. Premios Bitácora Córdoba.

Radiografía de las Categorías en Juego

La votación es el termómetro que mide la performance y la calidad de las empresas en un año de intensos desafíos y recuperación. Las categorías son amplias y abarcan desde el transporte aéreo hasta la innovación tecnológica.

Premios Bitácora Nacionales (Gala del 26 de Noviembre):

Algunas de las categorías más destacadas en juego buscan reconocer a los pilares de la operación:

Mejor Línea Aérea Internacional: Evalúa servicio, rutas y eficiencia en la conexión de Argentina con el mundo.

Mejor Compañía de Cruceros: Distingue a la empresa que ofreció las mejores experiencias y servicio a bordo.

Mejor Consolidador de Pasajes Aéreos: Reconoce la mejor tarifa y soporte estratégico para las agencias minoristas.

Mejor DMC (Destination Management Company): Premia a la compañía que opera los itinerarios en destino con mayor calidad y fiabilidad.

Operador Líder en Innovación Tecnológica: Reconoce a quienes invirtieron y desarrollaron herramientas digitales que facilitaron el trabajo del sector.

Destino Turístico Extranjero Mejor Promocionado: Evalúa la efectividad de la promoción internacional en el mercado argentino.

Otros esenciales: Mejor Línea Aérea Nacional, Mejor Cadena Hotelera, Mejor Rentadora de Autos, Mejor Asistencia al Viajero, y las diferentes categorías de Operadores Mayoristas por destino (Brasil, Caribe, Europa, etc.).

Premios Bitácora Córdoba (Gala del 25 de Noviembre):

En su debut, la premiación local busca honrar el esfuerzo de quienes impulsan la marca Córdoba como destino:

Agencia de Viajes Provincial: Reconociendo a las minoristas cordobesas más destacadas.

Operador Receptivo de Córdoba: Premiando a quienes mejor arman los circuitos y experiencias para el turismo in en la provincia.

Cadena Hotelera Provincial: Distingue a la excelencia en hospitalidad dentro del territorio cordobés.

Destino Provincial Mejor Promocionado: Evalúa la estrategia de marketing más exitosa entre los valles, sierras o la capital.

Evento o Fiesta Local: Reconoce el festival o evento cultural que tuvo mayor impacto turístico.

El valor de los Bitácora reside en su autenticidad, y esa autenticidad es dada por el voto masivo y profesional. Con la votación cerrando el jueves, la oportunidad para validar la excelencia está en sus manos.