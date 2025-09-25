Portugal será el país invitado de honor en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, que se celebrará del 27 al 30 de septiembre en La Rural, Buenos Aires. Esta participación estratégica busca impulsar la llegada de turistas desde Argentina y el resto de la región, un mercado con un crecimiento proyectado del 28% para 2025.

El stand de Portugal en la FIT ofrecerá a los profesionales del sector la oportunidad de sumergirse en la riqueza turística del país. Los visitantes podrán conocer la diversidad de sus siete regiones, desde la vibrante vida de Lisboa y Oporto hasta la tranquilidad del Alentejo o las playas del Algarve.

La propuesta incluirá demostraciones de su gastronomía, reconocida como una de las más creativas de Europa, así como de sus vinos, su cultura y actividades deportivas como el surf, de gran relevancia a nivel mundial.

Una relación estratégica en crecimiento

La presencia de Portugal en la FIT no solo refuerza el carácter internacional del evento, sino que también subraya la importancia de Argentina como mercado prioritario. Gonçalo Teles Gomes, embajador de Portugal en Argentina, destacó que el turismo representa el 12% del PBI portugués, con un crecimiento constante en la llegada de visitantes.

Por su parte, Andrés Deyá, presidente de FIT y de FAEVYT, resaltó la importancia del acuerdo: "La presencia de Portugal como país invitado es una gran oportunidad para seguir fortaleciendo la relación entre nuestras naciones a través del turismo. Este tipo de participaciones consolidan a la feria como un espacio estratégico para la generación de negocios e intercambio cultural".

Bernardo Barreiros Cardoso, director de Visit Portugal para América del Sur, enfatizó el valor de la autenticidad portuguesa: "Nuestro mayor secreto está en las personas, que sienten un enorme placer en recibir y compartir su cultura con quienes nos visitan. Queremos invitar al público argentino a descubrir un destino que se siente como en casa".

Con esta participación en la FIT, Portugal busca posicionarse en el centro de atención del sector turístico de América Latina, aprovechando la oportunidad de conectar directamente con agencias de viajes, operadores turísticos y medios especializados para seguir incrementando el flujo de viajeros entre ambos países.