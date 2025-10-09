En medio de un contexto de incertidumbre ante el inicio de la temporada de verano, los desembolsos de capital en el sector turístico se presentan como un guiño positivo de cara al futuro. Con varias provincias trabajando sobre el tema, existen distintos lugares estratégicos, como los cruces fronterizos, en donde se apuesta a una fuerte reestructuración para mejorar los niveles de turismo receptivo.

No es la primera vez que el foco se pone en estos accesos. Hace un par de meses, algunas provincias alzaron la voz en Mensajero sobre las mediciones que hace el Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina (Indec) y los números que toman para contabilizar los viajeros que ingresan al país. En medio de este intento para que sumen protagonismo, Neuquén y San Juan, apuestan a modernizar su infraestructura.

El Paso Pichachén en la provincia sureña y el de Agua Negra en Cuyo son los apuntados para esta temporada. En principio, ambos casos, pero el deseo es que se transformen en una conexión permanente con Chile.

De esta manera, Mensajero conversó con autoridades provinciales y chilenas, quienes valoraron la importancia que tiene invertir en optimizar los portales fronterizos y también se refirieron en cómo va a repercutir en el área de viajes, donde el caudal de pasajeros será uno de los puntos más importantes a destacar para el verano.

Pichachén a la espera de abrir las puertas de forma renovada

En el caso de Neuquén, el paso está ubicado a más de 400 km de la capital y es uno de los ocho accesos que tiene la provincia. Dentro del proyecto, la principal intención fue la creación de un complejo integral entre ambos países, que contemple la posibilidad de tenerlo abierto durante los 365 días del año, pero recién será definido en uno de los principales objetivos para el segundo semestre de 2026.

Pero antes de eso, se han realizado reuniones en las que se confirmó que la apertura será el jueves 30 de octubre, con un acto binacional en la comuna de Antuco, una de las localidades que más se beneficiaría tras la apertura del crucero fronterizo. Sergio Sciacchitano, presidente de NeuquenTur, dialogó con Mensajero y valoró lo que significa la apertura del acceso para la oferta turística en la provincia.

"Es muy importante la apertura de Pichachén de forma anticipada, sobre todo porque une una región estratégica para nosotros, como es la región del Bío-Bío en Chile con todo el norte neuquino. La ubicación del punto de control que nos da transitabilidad prácticamente durante toda la temporada de verano y fortalece la llegada del público de Chile", expresó el presidente de NeuquenTur.

Repavimentar y mejorar su conexión vial fue uno de los puntos que tuvo el plan de inversión y que se llevaron a cabo desde hace meses. Ante eso, Sciacchitano destacó lo logrado. "Se ha hecho un trabajo muy fuerte entre Vialidad Provincial que ha puesto en condiciones el cruce de forma anticipada y obviamente toda la gente que trabaja en la zona, tanto de migraciones del lado argentino como del lado de Chile, para poder operar el portal cuanto antes", afirmó.

No solamente para Argentina es importante, sino que también para la nación vecina. Maritza San Martín, directora regional del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) para la región del Bío-Bío, también dialogó con Mensajero y destacó lo que significa este trabajo mancomunado entre ambos países y el derroche turístico que tendrá para los próximos meses en materia de caudal de viajantes.

"Es tremendamente importante para nosotros la pronta apertura del Pichachén, ya que nos permite conectar sitios como Antuco con localidades de Neuquén. Es un punto clave que tiene grandes novedades porque hoy día, desde el lado chileno, se están construyendo las obras para el nuevo complejo fronterizo que ya tienen un porcentaje de avance y que se espera que finalicen en el segundo semestre del 2026", subrayó San Martín.

A su vez, la directora regional del Bío-Bío reflejó en números el flujo de visitantes que transitan por ese lugar, como así también la proyección que se tiene previsto para el próximo año. "Históricamente, no cruzaban más de 2000 viajeros en los periodos de apertura que eran de diciembre hasta marzo. Sin embargo, el año pasado tuvimos 13.000 turistas de ambas naciones contabilizados. Con esta inversión, esperamos alcanzar los 20.000 y sostener el acceso abierto los 365 días del año", afirmó.

Agua Negra y una mega-obra que busca reactivarse

Hace algunos años, San Juan puso sus ojos en una obra a la que muchos llamaron histórica: construir un túnel a 5000 metros de altura e irrumpir en una de las montañas de la Cordillera de Los Andes. Sin embargo, cuestiones políticas y una coyuntura económica que no acompañó hizo que el mega proyecto se estanque.

La paralización de la obra fue un duro golpe para ambas regiones, especialmente porque ya contaba con el diseño técnico aprobado y el aval financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La decepción se concretó durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando una reorientación de las prioridades de desembolso y los consecuentes recortes presupuestarios llevaron a la detención total e irreversible del proyecto.

Sin embargo, la intención que se pensó fue construir un túnel de 14 kilómetros que tendría como objetivo facilitar la comunicación directa entre las dos naciones, transformándose en una ruta clave para el comercio y el turismo regional. Mario Schiavone, Cónsul Honorario de Chile en San Juan, conversó con Mensajero y profundizó en la importancia que tiene su construcción para la oferta turística.

"Es una obra que tiene más de 50 años de iniciativa y hace mucho tiempo que se está esperando de ella y se cumpla en los próximos años", afirmó el cónsul chileno sobre la posibilidad de ver avances de cara al futuro. Sin embargo, hizo énfasis en el intenso tráfico que tiene la provincia argentina con ciudades como La Serena y Coquimbo, y destacó el turismo bilateral que existe entre los dos territorios.

"La afluencia del público argentino con ciudades como La Serena y Coquimbo ha sido bastante nutrida durante gran parte del año pasado y verano de 2025. Ha viajado mucha más gente que otros años con la expectativa también de compras, algo que más también atrae al público. Por eso, consideramos que la realización de esta obra fortalecería lazos viajeros entre ambas naciones", sentenció Schiavone.

"El túnel le va a facilitar a San Juan un acceso turístico pero también comercial. Si bien se está trabajando con otro corredor bioceánico que va por el norte, este sería mucho más importante, ya que permitiría estar conectado para venir desde otras regiones, como el litoral argentino", afirmó el cónsul chileno.

La situación actual del corredor Agua Negra

Existen dos panoramas distintos en relación con este cruce fronterizo. Desde el lado chileno se realizaron avances al respecto, tales como mantenimiento de rutas y mejoras para el acceso de camiones y viajeros. "Se está trabajando en la ruta actual. Nuestro objetivo es tratar de llegar con más asfalto arriba", subrayó Schiavone. Por el lado argentino, desde el gobierno sanjuanino no presentaron respuesta ante la consulta de Mensajero.