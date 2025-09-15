El panorama del turismo receptivo es uno de los temas sensibles para Argentina. Asimismo, las estadísticas sobre esta área son un tema complejo. En esta línea, el Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina a través de las Estadísticas de Turismo Internacional (ETI) hizo modificaciones para mejorar la metodología. Sin embargo, aparece otro punto mucho más profundo: los pasos fronterizos.

En la metodología que toma el INDEC para recopilar los datos de turismo receptivo y emisivo, uno de los principales temas que más debate genera es en la recopilación de datos de los accesos terrestres. Incluso, durante la Asamblea del Consejo Federal de Turismo en la Ciudad de Buenos Aires, algunas provincias alzaron la voz sobre esta circunstancia, dejando el asunto sobre la mesa de las autoridades.

Destinos como Misiones, Entre Ríos y Corrientes fueron las encargadas de mostrar su descontento sobre la medición que toma el organismo en relación con los pasos fronterizos. Hay que tener en cuenta que las únicas referencias que toma son del Aeroparque Internacional Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Aeropuerto Internacional de Córdoba, Aeropuerto Internacional de Mendoza, Puerto de Buenos Aires y Paso Internacional Cristo Redentor en Mendoza.

De acuerdo con el último ETI, casi la mitad de los visitantes no residentes, un 48.7 %, llegó a su destino por vía aérea, lo que evidencia la importancia de los viajes en avión para la llegada de turistas internacionales. Por su parte, la vía terrestre se mantuvo como la segunda opción más elegida, utilizada por el 38.7 % de los viajeros.

El porcentaje restante, un 12.5 %, completó su recorrido a través de la vía fluvial o marítima, demostrando que este medio también juega un rol en el flujo de visitantes. En lo que respecta al turismo emisivo, las preferencias de los pasajeros residentes al salir del país estuvieron divididas casi por igual entre el transporte aéreo y el terrestre. Un 46.7 % optó por la vía aérea, mientras que un 46 % eligió la vía terrestre, lo que resalta la paridad entre estos dos medios para los viajes al exterior.

El 7.3 % restante de los viajeros residentes utilizó la vía fluvial o marítima para dejar el país, indicando que, aunque en menor medida, estas opciones también son consideradas para los viajes de salida. Sin embargo, la cuestión de los pasos fronterizos es un tema mucho más profundo.

Y es que la falta de inclusión de otros accesos terrestres en el informe que lanza el Indec todos los meses es un reclamo desde hace tiempo de diferentes destinos, puntualizando en que se debería integrar otras vías de accesos terrestres que también son importantes y que darían mayor claridad al ingreso y egreso de viajeros en el país.

El reclamo de las provincias

Con esta circunstancia, Mensajero hizo un relevamiento de las fronteras terrestres que tienen Entre Ríos, Misiones, Neuquén, La Rioja, Corrientes, Santa Cruz, Salta y Jujuy, y ninguno de los pasos forma parte de las estadísticas que muestra el organismo. Incluso, muchas de estas provincias realizaron sus propios informes detallando el fuerte caudal que recibe y la importancia que tendría que se tome en cuenta estos números.

Entre Ríos fue una de las primeras que tomó postura sobre esta problemática en el CFT. Actualmente, los tres principales puentes internacionales de la provincia, que unen a Argentina con Uruguay, operan de forma ininterrumpida las 24 horas del día. Estos son: el Centro de Frontera Concordia - Salto, el Puente Internacional Colón - Paysandú y el Puente Internacional Gualeguaychú - Fray Bentos.

Para leer la nota completa, hace clic en este link: