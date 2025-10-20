Paso a paso para votar en los Premios Bitácora 2025

El mapa del turismo argentino está viviendo una histórica reconfiguración, y el epicentro de este cambio se llama Córdoba. Por primera vez en casi dos décadas, los prestigiosos Premios Bitácora, considerados los galardones más relevantes de la industria nacional, trasladan su gran fiesta anual desde Buenos Aires al corazón geográfico del país. Este movimiento, impulsado por Mensajero Producciones, no solo subraya un profundo espíritu federal, sino que también pone a la provincia en el centro de la escena con una doble celebración: la gala nacional, y el estreno de los Premios Bitácora Córdoba.

Esta doble cita, programada para el 25 y 26 de noviembre en el Centro de Convenciones Córdoba, se convierte en la cumbre del reconocimiento al esfuerzo, la innovación y la excelencia de los actores que, día a día, motorizan el desarrollo turístico de la Argentina. Pero para que esta fiesta sea completa, la participación del sector es fundamental, ya que los ganadores son elegidos por sus propios pares.

¿Sos parte de la industria y querés validar el trabajo de tus colegas, proveedores o destinos favoritos? Aquí te explicamos cómo podés ejercer tu voto para que los referentes de 2025 sean fiel reflejo del sentir del mercado.

La trayectoria federal de los Premios Bitácora

Desde su nacimiento en 2006, los Premios Bitácora se consolidaron como el barómetro de la actividad turística argentina. No se trata de un simple concurso, sino de un sistema de reconocimiento horizontal donde la credibilidad radica en que son más de 3000 profesionales —entre operadores, agencias, destinos y funcionarios— quienes tienen el poder de elegir a los mejores en cada categoría. En sus casi veinte años de historia, esta ceremonia ha entregado más de 400 estatuillas, convirtiéndose en un espacio crucial de networking, celebración y validación del trabajo sectorial.

El lanzamiento oficial de esta edición histórica se realizó el martes 30 de septiembre en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), el evento que marca el inicio de la cuenta regresiva. La mudanza de la gala nacional a Córdoba para el 26 de noviembre es un hito que profundiza el carácter federal de estos premios y honra la visión de acercamiento a los actores del interior, un reclamo histórico del sector.

Cómo se vota en los Premios Bitácora 2025

La gala nacional, que se celebra el 26 de noviembre, es la noche donde se reconoce a lo mejor del turismo a nivel país, incluyendo empresas con alcance global y destinos clave. Para que tu voto sea válido y contribuya a elegir a los nuevos referentes, tenés que seguir este paso a paso.

La votación es a través de la plataforma digital oficial. Este sistema está diseñado para que los profesionales del sector (agentes de viajes, operadores, hoteleros, etc.) puedan ingresar y seleccionar a sus elegidos en las diversas categorías.

El formulario habilitado para el voto nacional se encuentra en la URL: https://www.premiobitacora.com.ar/?fluent-form=10.

Algunas de las categorías clave de los Bitácora nacionales son:

Compañía aérea de cabotaje con mejor desempeño y servicio?

Línea Aérea Internacional: El reconocimiento a la empresa que mejor conectó Argentina con el mundo.

Cadena Hotelera: Destacando a los grupos que lideran el alojamiento a nivel nacional.

Rentadora de Autos: Reconocimiento al servicio de movilidad más confiable para el turista.

Compañía de Cruceros: La distinción a las empresas que ofrecen las mejores experiencias marítimas.

Es importante recordar casos de ediciones anteriores, como el reconocimiento a Ola Mayorista de Turismo como Operador del Año, o el prestigioso Bitácora de Platino que en años recientes recayó sobre figuras o empresas con una trayectoria de excelencia, como Hertz Argentina. Tu voto es el que define quiénes tomarán el relevo.

La relevancia de estos premios se refuerza con la presencia de players internacionales, funcionarios nacionales y empresarios de primer nivel, convirtiendo la gala en un evento de alto impacto mediático y comercial.

Premios Bitácora Córdoba 2025: la nueva fiesta provincial y sus categorías

La gran novedad de 2025 es la creación de los Premios Bitácora Córdoba, que tendrán su noche de estreno el 25 de noviembre, un día antes de la gala nacional, también en el Centro de Convenciones. Esta iniciativa de Mensajero Producciones surge como una forma de destacar y poner en valor el vasto talento local y la fuerte inversión de la provincia en la consolidación de su marca turística.

La edición provincial se enfoca exclusivamente en representantes cordobeses, reconociendo el aporte al posicionamiento de la provincia en el mapa turístico nacional e internacional.

Cómo se Vota en los Premios Bitácora Córdoba

La estructura de votación para la edición local replica la seriedad y el espíritu de reconocimiento entre pares de los premios nacionales. La elección recae en los profesionales, agencias y empresarios del sector turístico, pero con un foco en aquellos que interactúan directamente con el mercado cordobés.

El link específico para votar en las categorías provinciales es: https://www.premiobitacora.com.ar/?fluent-form=12.

Categorías Destacadas de los Bitácora Córdoba

Agencia de Viajes de Córdoba: Reconociendo a las minoristas y emisivas más destacadas de la provincia.

Operador Receptivo de Córdoba: Distinción a quienes mejor reciben y gestionan la experiencia de los visitantes en el territorio provincial.

Cadena Hotelera Provincial: Poniendo en valor a los grupos de alojamiento con mayor impacto dentro de Córdoba.

Destino Provincial Mejor Promocionado: ¿Cuál de los destinos cordobeses (valles, sierras, capital) tuvo la campaña más efectiva?

Fiesta Local: Reconociendo los eventos y festivales que se han convertido en atractivos turísticos clave.

La realización de esta gala propia es un espaldarazo al perfil turístico de la provincia y abre la puerta para que, a futuro, otras jurisdicciones puedan soñar con tener sus propias ediciones locales, consolidando la descentralización del reconocimiento.

Participar en la votación de los Premios Bitácora es más que un simple acto; es un ejercicio de liderazgo y responsabilidad profesional. El mercado turístico es un ecosistema interconectado. Cuando un agente de viajes vota por un operador mayorista o una cadena hotelera, está validando la calidad del servicio que luego él mismo ofrece a sus clientes. Del mismo modo, el voto a un destino provincial o una línea aérea es un reconocimiento a la gestión y la inversión en promoción.

Los Premios Bitácora, en su nueva casa en Córdoba, se preparan para dos noches históricas donde se celebrará no solo a los ganadores, sino a toda una industria que se reconstruye, se federaliza y se proyecta al futuro. La cita es en noviembre de 2025, y el resultado está en tus manos. Accedé a los links de votación, revisá las categorías y elegí a quienes creés que realmente hicieron la diferencia en el último año. Tu participación es clave para que los galardones sean el reflejo más fiel de la excelencia turística argentina.