Pasaportes defectuosos: cuáles son los documentos que deben verificarse
Aproximadamente, 5500 ejemplares presentan una falla que solo se puede ver en los escáneres del aeropuerto. Los CID presentan demoras para realizar los cambios.
El Registro Nacional de Personas confirmó que miles de pasaportes argentinos emitidos entre 2023 y 2024 presentan fallas de seguridad que podrían impedir a los ciudadanos viajar al exterior. El problema se detectó en el Consulado Argentino en San Pablo, donde se entregaron pasaportes defectuosos a residentes en Brasil. El error se encuentra en la tinta negra de seguridad.
La misma es suministrada por una empresa alemana desde hace 12 años y se dedica particularmente a los insumos para la impresión de libretas. A simple vista, el defecto es indetectable y solo aparece bajo los escáneres de los aeropuertos.
Desde el gobierno nacional, aseguraron que el episodio se trató de un “incidente” ya resuelto y que las partidas afectadas fueron retiradas tras aplicarse los protocolos correspondientes. Asimismo, se especificó que al menos 5.500 libretas presentan fallas.
El Ministerio coordinó con Migraciones y Cancillería un operativo para alertar a quienes recibieron documentos afectados, solicitando su devolución. A los titulares se les brindará un pasaporte nuevo o, en caso de que el pasaporte presente alguna observación y el ciudadano tenga un viaje programado en los próximos 7 días, deberá acercarse de manera anticipada —incluso el mismo día— a los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados en aeropuertos y en la terminal fluvial de Buquebus.
Allí se realizará la verificación y, si corresponde, la reposición inmediata y gratuita del documento. Además, expresaron que el tiempo estimado para obtener el nuevo pasaporte oscila entre 2 y 6 horas.
Los siguientes Centros Integrales de Documentación (CID) están habilitados para las personas que necesiten acercarse:
- Aeroparque Jorge Newbery (CABA): todos los días, las 24 horas.
- Aeropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza): todos los días, las 24 horas.
- Aeropuerto Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo” (Mendoza): lunes a viernes de 8 a 20 / sábados y domingos de 9 a 19.
- Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella (Córdoba): lunes a viernes de 8 a 20 / sábados y domingos de 9 a 19.
- Aeropuerto Internacional Islas Malvinas (Rosario): lunes a viernes de 8 a 20 / sábados y domingos de 9 a 19.
- Aeropuerto General Martín Miguel de Güemes (Salta): lunes a viernes de 8 a 14.
- Terminal Buquebus (CABA): lunes a viernes de 8 a 20 / sábados, domingos y feriados de 9 a 19.
Cuáles son los pasaportes defectuosos
El Renaper publicó los números de serie comprometidos. Los pasaportes con fallas corresponden a la serie “AAL”, en los siguientes rangos:
- AAL314778 – AAL346228
- AAL400000 – AAL607599
- AAL616000 – AAL620088
Si bien no todas las libretas emitidas en esos rangos son defectuosas —el error fue aleatorio—, se recomienda a los ciudadanos verificar su numeración y, en caso de recibir una notificación, acercarse al consulado o delegación del Renaper.