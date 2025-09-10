Pasaportes defectuosos: cuáles son los documentos que deben verificarse

El Registro Nacional de Personas confirmó que miles de pasaportes argentinos emitidos entre 2023 y 2024 presentan fallas de seguridad que podrían impedir a los ciudadanos viajar al exterior. El problema se detectó en el Consulado Argentino en San Pablo, donde se entregaron pasaportes defectuosos a residentes en Brasil. El error se encuentra en la tinta negra de seguridad.

La misma es suministrada por una empresa alemana desde hace 12 años y se dedica particularmente a los insumos para la impresión de libretas. A simple vista, el defecto es indetectable y solo aparece bajo los escáneres de los aeropuertos.

Desde el gobierno nacional, aseguraron que el episodio se trató de un “incidente” ya resuelto y que las partidas afectadas fueron retiradas tras aplicarse los protocolos correspondientes. Asimismo, se especificó que al menos 5.500 libretas presentan fallas.

El Ministerio coordinó con Migraciones y Cancillería un operativo para alertar a quienes recibieron documentos afectados, solicitando su devolución. A los titulares se les brindará un pasaporte nuevo o, en caso de que el pasaporte presente alguna observación y el ciudadano tenga un viaje programado en los próximos 7 días, deberá acercarse de manera anticipada —incluso el mismo día— a los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados en aeropuertos y en la terminal fluvial de Buquebus.

Allí se realizará la verificación y, si corresponde, la reposición inmediata y gratuita del documento. Además, expresaron que el tiempo estimado para obtener el nuevo pasaporte oscila entre 2 y 6 horas.

Los siguientes Centros Integrales de Documentación (CID) están habilitados para las personas que necesiten acercarse:

Aeroparque Jorge Newbery (CABA) : todos los días, las 24 horas.

: todos los días, las 24 horas. Aeropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza) : todos los días, las 24 horas.

: todos los días, las 24 horas. Aeropuerto Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo” (Mendoza): lunes a viernes de 8 a 20 / sábados y domingos de 9 a 19.

lunes a viernes de 8 a 20 / sábados y domingos de 9 a 19. Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella (Córdoba): lunes a viernes de 8 a 20 / sábados y domingos de 9 a 19.

lunes a viernes de 8 a 20 / sábados y domingos de 9 a 19. Aeropuerto Internacional Islas Malvinas (Rosario): lunes a viernes de 8 a 20 / sábados y domingos de 9 a 19.

lunes a viernes de 8 a 20 / sábados y domingos de 9 a 19. Aeropuerto General Martín Miguel de Güemes (Salta) : lunes a viernes de 8 a 14.

: lunes a viernes de 8 a 14. Terminal Buquebus (CABA): lunes a viernes de 8 a 20 / sábados, domingos y feriados de 9 a 19.

Cuáles son los pasaportes defectuosos

El Renaper publicó los números de serie comprometidos. Los pasaportes con fallas corresponden a la serie “AAL”, en los siguientes rangos:

AAL314778 – AAL346228

AAL400000 – AAL607599

AAL616000 – AAL620088

Si bien no todas las libretas emitidas en esos rangos son defectuosas —el error fue aleatorio—, se recomienda a los ciudadanos verificar su numeración y, en caso de recibir una notificación, acercarse al consulado o delegación del Renaper.