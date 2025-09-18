La desregulación de los guías turísticos en los Parques Nacionales todavía es un tema que sigue generando debate entre ambas partes. A pesar de las palabras de Sergio Álvarez, le confirmó a Mensajero que se iba a seguir trabajando, el Boletín Oficial oficializó, a través de la Resolución 61/2025, la desregulación de la actividad de los guías turísticos. Incluso, también se conoció la nueva normativa para actividades en Áreas Protegidas.

Esta medida, que incluye los Anexos I y II con las categorías y el instructivo para los trámites, tiene tres objetivos principales: profesionalizar la actividad turística, garantizar la seguridad de los visitantes y fortalecer la transparencia en la gestión administrativa. Además, en este marco, se implementó la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) y el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) como canales obligatorias de interacción.

Los dos anexos que se suman al Boletín Oficial

El Anexo I clasifica las categorías de guías habilitados, que abarcan desde Guías de Turismo Especializado (trekking, montaña, pesca, etc.) hasta Guías de Sitio (local y suplementario). Cada especialidad requiere titulaciones formales, certificaciones técnicas y la presentación de documentación clave como certificados de RCP, primeros auxilios, apto médico y pólizas de seguro.

Por ejemplo, para los Guías de Alta Montaña, la medida exige formación específica en nivología (ciencia que estudia los procesos físicos y químicos de la nieve) y avalanchas, además de experiencia certificada en escalada en roca y hielo a alturas de hasta 6.000 metros. Los Guías de Observación de Flora y Fauna, por su parte, deberán demostrar conocimientos sólidos en identificación de especies y adherencia a las prácticas de avistamiento ético.

El Anexo II detalla un instructivo procedimental con cinco apartados: habilitación, renovación, suspensión, baja y actualización de datos. El proceso de habilitación, en particular, se estructura en cuatro etapas obligatorias: