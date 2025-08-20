Paro de controladores: cronograma de vuelos afectados en agosto

El gremio de controladores aéreos, representado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), confirmó un paro que afectará los despegues de aeronaves en Argentina entre el viernes 22 y el sábado 30 de agosto de 2025. La medida de fuerza llega tras el fracaso de las negociaciones salariales con el Gobierno y se aplicará en distintas franjas horarias, generando posibles demoras y cancelaciones.

La decisión fue comunicada luego de finalizada la segunda instancia de conciliación obligatoria, donde no se alcanzó un acuerdo salarial. Según informó el gremio, la medida fue votada por unanimidad en el Plenario Nacional de Delegados y forma parte de un plan de lucha que se activará en los 54 aeropuertos del país, donde trabajan entre 1000 y 1200 afiliados.

Cómo será el cronograma del paro de controladores aéreos

Atepsa difundió un esquema detallado de interrupciones que se extenderá durante 10 días. El impacto será directo en los despegues de toda la aviación —tanto nacional como internacional—, aunque las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias y de búsqueda y salvamento estarán exceptuadas.

Viernes 22 de agosto

13:00 a 16:00 hs

19:00 a 22:00 hs

Domingo 24 de agosto

13:00 a 16:00 hs

19:00 a 22:00 hs

Martes 26 de agosto

07:00 a 10:00 hs

14:00 a 17:00 hs

Jueves 28 de agosto

13:00 a 16:00 hs

19:00 a 22:00 hs

Sábado 30 de agosto

13:00 a 16:00 hs

19:00 a 22:00 hs

Qué implica la medida de los controladores aéreos

Durante los horarios anunciados no se autorizarán despegues, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo y se restringirá el movimiento de aeronaves y vehículos en tierra. Es decir, el paro no impacta en aterrizajes, pero sí en la programación y salida de vuelos desde los aeropuertos argentinos.

El gremio aclaró que la protesta busca alcanzar “una justa y necesaria recomposición salarial”, y que la decisión de avanzar con estas medidas responde a la “persistente negativa de las autoridades de presentar una propuesta sin condicionamientos”.

Las aerolíneas ya anticipan que habrá demoras y posibles cancelaciones, por lo que recomiendan a los viajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto. La mayor afectación se sentirá en vuelos de cabotaje y en rutas internacionales con alta frecuencia, como Brasil, Chile, Estados Unidos y Europa.

A diferencia de otros sindicatos vinculados a Aerolíneas Argentinas, los afiliados de Atepsa dependen de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), estatal encargada de la gestión del tránsito aéreo. Esto significa que la medida trasciende a una aerolínea en particular y se extiende a toda la industria aérea que opera en el país.

Desde Atepsa remarcan que agotaron todas las instancias legales y administrativas antes de llegar a esta instancia. “Actuamos con responsabilidad institucional y ahora avanzamos con el plan de lucha en defensa de los derechos de los trabajadores”, señalaron en un comunicado.

El conflicto mantiene en alerta a todo el sector turístico y aerocomercial, especialmente porque agosto es un mes de alta demanda de vuelos tanto por viajes de negocios como por turismo interno e internacional.