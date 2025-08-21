Paritarias 2025: Comercio rama Turismo acordó aumentos y sumas fijas

En un escenario económico marcado por la inflación y la necesidad de sostener el poder de compra, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) selló un nuevo acuerdo paritario que impactará directamente en miles de trabajadores del sector. Las negociaciones alcanzaron a tres ramas claves: Turismo, Comercio General y Call Centers, estableciendo incrementos escalonados y sumas fijas no remunerativas.

El convenio, firmado con las cámaras empresarias del sector, tendrá vigencia desde agosto de 2025 hasta mayo de 2026. Se trata de una recomposición salarial que combina aumentos porcentuales y sumas fijas, además de contemplar revisiones periódicas. El entendimiento refuerza el esquema de negociación colectiva encabezado por Armando Cavalieri y ratifica la representatividad de FAECyS frente a las principales entidades empresariales.

Paritaria de Turismo: subas escalonadas y suma fija mensual

La rama Turismo, bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 547/08, alcanzó un incremento del 6% en seis tramos del 1% mensual a aplicarse entre agosto de 2025 y enero de 2026. Junto a estos aumentos, se dispuso el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 todos los meses, desde junio de 2025 hasta enero de 2026.

El documento oficial aclara que estos pagos serán proporcionales para trabajadores a tiempo parcial y que, en febrero de 2026, los $40.000 correspondientes a enero se integrarán al salario básico, impactando en aguinaldos, adicionales por presentismo, antigüedad y título.

Asimismo, las sumas no remunerativas deberán ser tenidas en cuenta para vacaciones, indemnizaciones y horas extras, lo que amplía su alcance en la estructura salarial.

Escalas salariales actualizadas

De acuerdo con la circular difundida por FAECyS, los salarios básicos de la rama Turismo quedarán establecidos de la siguiente manera:

Administrativo inicial: $1.110.142 en agosto y $1.163.120 en enero 2026.

Recepcionista: $1.089.188 en agosto y $1.141.128 en enero 2026.

Cadete: $1.085.964 en agosto y $1.137.744 en enero 2026.

Maestranza: $1.080.051 en agosto y $1.131.538 en enero 2026.

Primer Vendedor: $1.110.142 en agosto y $1.163.120 en enero 2026.

Auxiliar 2º: $1.095.097 en agosto y $1.147.329 en enero 2026.

En áreas de informática y marketing online, las escalas también se actualizaron: un analista desarrollador senior percibirá $1.239.401 en agosto y $1.298.778 en enero de 2026.

Condiciones del acuerdo

El entendimiento firmado establece que los incrementos no podrán ser absorbidos por otros aumentos anteriores, aunque sí podrán compensarse los pagos efectuados por los empleadores a cuenta desde mayo de 2025. También se ratifica la incorporación progresiva de los aumentos del 5,4% correspondientes al trimestre mayo-julio.

Otro aspecto clave es la cláusula de revisión: en diciembre de 2025 las partes se reunirán nuevamente para analizar la situación económica y salarial. En caso de ser necesario, se podrán acordar nuevos incrementos bajo modalidad no remunerativa. indemnizaciones.