Pandemia y teletrabajo: ¿cambió el perfil del viajero?

Hace algunos días, en una conferencia, la Country Manager para Argentina, Paraguay y Uruguay de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), María José Taveira, aseguró que hubo un fuerte cambio en el perfil de los viajeros luego de la pandemia. Según los relevos de la IATA, el pasajero más joven se sobrepuso a los viajeros de la tercera edad, un mercado que venía predominando el turismo internacional de ocio.

De las declaraciones de la representante también se desprendió un dato importante: “Los jóvenes que viajan priorizan la experiencia por sobre otros factores como el costo”. Sin embargo, no es lo único que la IATA entendió como relevante, Taveira supo describir que, luego del Covid, nació un segmento al cual denominaron como “bleasure”. Este es una mezcla del los viajes por placer y por trabajo. Actualmente y según las respuestas de los encuestados por la Asociación, el 75 % tiende a ese tipo de viajes.

Bajo este cambio de perfil, Mensajero dialogó con Civitatis y Turismo City para traducir estos cambio en los pasajeros actuales.

El Country Manager de Argentina & Business Development de Uruguay, Chile y Paraguay para Civitatis, Nicolás Posse, profundizó en la oferta de su amplia gama de productos, donde “el mercado objetivo actualmente se encuentra entre los 18 hasta los 50 años”. Mientras que, por otra parte, un estudio interno de la empresa señaló que las experiencias son la prioridad de entre un 65 a 70 % de los clientes. “Antes era el vuelo o era el hotel, hoy las experiencias pasan a ser un factor clave a la hora de definir o no un destino”, continuó el representante.

Con una perspectiva similar en cuanto al rango etéreo, el Co-fundador de Turismocity, Julián Gurfinkiel, puntualizó en la tendencia que permitió la implementación del home office. “Notamos que, en los viajes al exterior, las estadías son más largas. Por ejemplo, el que se iba antes ahorraba dos años para hacer un viaje a Europa, ahora quizás aprovecha y en vez de irse dos semanas se va un mes y toma dos semanas de vacaciones y dos semanas haciendo home office”. La extensión de la estadía promedio, sobre todo en el público que tiene la posibilidad de hacer la modalidad de teletrabajo, se demuestra como un factor positivo, según la compañia.

Asimismo, la OTA se refirió a la preferencia por las experiencias, caracterizando al viajero por buscar “las más distintas a lo tradicional, a lo que hacen todos, a lo clásico”. Es por esto que entienden que se basan en los intereses personales, pero que se realizan en los destinos que eligieron para visitar.

No obstante, Gurfinkiel diferenció las prioridades en las vivencias de los viajes entre los grupos etéreos. En este contexto, aclaró que buscan un paquete que ya tenga todo resuelto, desde los traslados, las comidas. En cambio, los más jóvenes compran los vuelos, los hoteles, y después muchas de las cosas las van diciendo en destino.

Para cerrar, Posse concordó con este escenario planteado anteriormente para definir las actividades en destino. “Hoy nos está marcando un poco la pauta que las experiencias muchas veces son muy específicas del lugar, entonces si uno no saca con tiempo esa actividad en los casos donde hay turismo masivo como el coliseo romano, después no puede ir, pero luego de eso te marca un poco la pauta si no tenés la actividad o la excursión antes de sacar el vuelo porque muchas veces es lo que te maneja un poco la agenda”, concluyó el Country Manager de Argentina de Civitatis.

Finalmente, la Country Manager para Argentina de IATA, María José Taveira, fue tajante en declarar que con una pandemia que dejo en la industria de la aviación un costo de 120 mil millones de dólares “todavía es difícil terminar de analizar los cambios de perfil, han aparecido muchas figuras, pero creo que vamos a necesitar un tiempo más para saber realmente cómo la gente quiere cambiar su perfil de viaje”.