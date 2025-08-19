Opciones de reembolso y cambios para vuelos en Rosario

El anuncio de obras en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario (ROS) impactará de lleno en los planes de los pasajeros de Gol Linhas Aéreas. La terminal permanecerá cerrada entre el 20 de septiembre y el 29 de diciembre de 2025, lo que obligó a la compañía brasileña a cancelar todos los vuelos previstos para ese período.

Frente a esta situación, la aerolínea difundió un esquema de alternativas para quienes ya tenían pasajes emitidos. El objetivo es garantizar que los clientes puedan reprogramar sus viajes, acceder a un crédito o solicitar la devolución del dinero de manera rápida y sin cargos adicionales.

Opciones para pasajeros con boletos comprados a Gol

Los viajeros que adquirieron sus tickets directamente con Gol, ya sea en Argentina o en Brasil, cuentan con tres opciones principales:

Cambio de fecha: reprogramar el vuelo para otro momento, sujeto a disponibilidad.

Crédito: guardar el valor abonado para utilizarlo en futuras compras.

Reembolso: solicitar la devolución del dinero en el mismo medio de pago utilizado.

En Argentina, los pasajeros pueden gestionar estos trámites en el sitio web oficial, en la app de la compañía o a través del centro de atención telefónica 0810-266-3232. Para clientes en Brasil, la línea habilitada es 0300-115-2121.

Pasajes emitidos con millas Smiles

Quienes hayan canjeado sus pasajes mediante el programa de fidelidad Smiles deben comunicarse directamente con la plataforma. Las gestiones se pueden realizar a través del 0800-345-0088 o por WhatsApp al +54 911 3989 9566, donde los asesores orientarán sobre reprogramaciones o devoluciones de millas.

Viajeros que compraron en agencias

Los pasajeros que adquirieron los tickets en agencias de viajes o en portales de terceros deberán resolver las modificaciones directamente con el mismo canal de compra. Cada intermediario será responsable de gestionar los cambios o reembolsos en coordinación con la aerolínea.

Gol recomienda a todos los pasajeros afectados revisar con anticipación sus reservas y tomar una decisión según sus planes de viaje. Dado que las fechas de cierre del aeropuerto abarcan más de tres meses, lo más conveniente es definir la alternativa elegida cuanto antes para evitar contratiempos.

Además, la compañía sugiere utilizar los canales digitales para realizar los trámites de manera más ágil, evitando esperas en los centros de atención.