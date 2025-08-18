Luego del plazo que tuvo la conciliación obligatoria entre la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y el Gobierno Nacional, desde el sindicato confirmaron su próximo accionar: Tras no recibir una respuesta por parte del Gobierno, oficializaron el paro nacional de pilotos. El anuncio lo hicieron desde su cuenta de X, en donde argumentaron los motivos por el cual se llevó a esta instancia.

En una constante lucha por parte de ambas partes luego que se saliera a la luz el decreto 378/2025, en la que modificaba artículos claves en el Código Aeronáutico. Con este panorama, y con el fin de la conciliación obligatoria impuesta por el Poder Ejecutivo, el sindicato oficializó la medida de fuerza, aun con fecha por confirmar.

“Informamos que, en el marco del conflicto derivado del Decreto 378/2025, ha finalizado el período de Conciliación Obligatoria sin recibir respuestas del Gobierno para poner fin a esta situación. Estamos en libertad de acción para convocar a un paro nacional de pilotos que afectará a todos los servicios cuya fecha será anunciada oportunamente”, expresaron desde la cuenta de X.

“Una vez más, instamos al Gobierno Nacional a que deje sin efecto este decreto incoherente e insostenible, que carece de solidez técnica y pone en grave riesgo la seguridad operacional, haciéndolo responsable, personal, civil y penalmente, de las consecuencias de su aplicación”, cerró el posteo del gremio.

El decreto 378/2025, el motivo central del paro de pilotos

Entre los cambios más cuestionados se encuentra la reducción del descanso semanal de 36 a 30 horas, el incremento del límite anual de horas de vuelo y la eliminación del tiempo de traslado al aeropuerto como parte de la jornada laboral. También se modifican aspectos relacionados con las vacaciones del personal.

Desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), liderada por Pablo Biró, afirman que estas medidas deterioran las condiciones laborales y ponen en riesgo la seguridad operacional. Además, denuncian un proceso de apertura indiscriminada del mercado aéreo y una "extranjerización encubierta" de las rutas nacionales, lo que podría derivar en una pérdida de puestos de trabajo argentinos.

Según el Ministerio de Transporte, los cambios apuntan a modernizar el sistema, dotar de mayor flexibilidad a las aerolíneas y reducir costos operativos. Desde el Ejecutivo aseguran que estas reformas permitirán aumentar la oferta de vuelos, mejorar la competitividad y ofrecer mejores tarifas a los pasajeros. Sin embargo, los gremios cuestionan la falta de diálogo y acusan al Gobierno de utilizar el conflicto como una herramienta política.