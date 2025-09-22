Entre los tantos planes que tiene Neuquén, el mejoramiento de las rutas provinciales es uno de los principales objetivos de cara a los próximos meses. Con metas como impulsar el turismo y mejorar la conectividad entre localidades, desde el gobierno provincial presentaron las 16 rutas que serán refaccionadas, en las que se destacan repavimento y reacondicionamiento en lugares estratégicos para la industria turística.

Tanya Bertoldi, secretaria de Obras Públicas de la provincia, destacó el trabajo que se viene realizando desde ese aspecto, haciendo foco en la gestión local. “Hoy la provincia tiene una red de 600 kilómetros pavimentados y, en dos años de gestión, estamos llegando a 400 kilómetros más, demostrando previsibilidad y seriedad a la hora de gobernar”, afirmó la secretaria.

El listado de rutas provinciales que trabaja Neuquén

Las 16 obras viales actuales incluyen tramos clave para la conectividad cordillerana, el turismo y el comercio binacional: