Neuquén y su plan de obras en 16 rutas provinciales
Con el objetivo de impulsar el turismo y mejorar la conectividad terrestre, la provincia dio a conocer los trayectos de la mano de un programa de inversión.
Entre los tantos planes que tiene Neuquén, el mejoramiento de las rutas provinciales es uno de los principales objetivos de cara a los próximos meses. Con metas como impulsar el turismo y mejorar la conectividad entre localidades, desde el gobierno provincial presentaron las 16 rutas que serán refaccionadas, en las que se destacan repavimento y reacondicionamiento en lugares estratégicos para la industria turística.
Tanya Bertoldi, secretaria de Obras Públicas de la provincia, destacó el trabajo que se viene realizando desde ese aspecto, haciendo foco en la gestión local. “Hoy la provincia tiene una red de 600 kilómetros pavimentados y, en dos años de gestión, estamos llegando a 400 kilómetros más, demostrando previsibilidad y seriedad a la hora de gobernar”, afirmó la secretaria.
El listado de rutas provinciales que trabaja Neuquén
Las 16 obras viales actuales incluyen tramos clave para la conectividad cordillerana, el turismo y el comercio binacional:
- Ruta Provincial 23 – Pino Hachado a Litrán: conexión cordillerana y corredor bioceánico.
- Ruta Provincial 23 – Litrán a Puesto Jara: impulsa el turismo entre Caviahue y Copahue.
- Ruta Provincial 23 tramo 3 – Empalme RP46 a Pilo Lil: mejora la conexión con Junín de los Andes.
- Ruta Provincial 65 – RN40 a puente sobre el río Minero: conecta zonas agrícolas de Aluminé y Villa Pehuenia.
- Ruta Provincial 60 – Mamuil Malal: 12,2 km hacia el Paso Internacional, financiada por CAF.
- Ruta Provincial 61 – Huechulafquen: vinculada al Parque Nacional Lanín y al turismo, plazo de 12 meses.
- Ruta Provincial 62 – Lolog: 6 km que mejorarán el acceso turístico de San Martín de los Andes.
- Ruta Provincial 43 – Las Ovejas a Varvarco: integración del norte neuquino y acceso al Domuyo.
- Ruta Provincial 46 – Rahue: seguridad vial y conectividad turística, financiada por GyP.
- Ruta Provincial 11 – Moquehue a Pehuenia: 13,1 km con inversión provincial de 17.000 millones de pesos.
- Ruta Provincial 21 – Loncopué a El Huecú: mejora la conectividad del Alto Neuquén.
- Ruta Provincial 26: integración del corredor petrolero y reducción de costos logísticos.
- Los Catutos: conecta productores locales con la RN22.
- RP7 y RP17 – bypass y circunvalación de Añelo: 76 km que descomprimen el tránsito petrolero.
- RP63 – RN40 a Meliquina: desarrollo turístico regional.
- RP7 Cortaderas: tramo inicial de 20 km, financiado junto a YPF, mejora la conectividad del norte.