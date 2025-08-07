Durante el transcurso de la semana, la posibilidad de oficializar la modificación de la ley de turismo en Neuquén era viable. Pues bien, luego de su paso por la Legislatura, se dio por aprobado la modificación, en la que se declaró a la industria como una actividad estratégica, dándole un rol protagónico en lo económico, cultural y social. Gustavo Fernández Capiet, ministro de Turismo del destino, conversó con Mensajero y celebró lo logrado en la Legislatura provincial.

“Fue aprobado en general, con 27 votos afirmativos y 5 entre ausentes, abstenciones y negativo. A partir de este jueves, se hará la votación en particular de cada uno de los artículos, en lo que creemos que no va a haber ningún problema. A partir de ahí, nosotros tenemos un determinado plazo para realizar la reglamentación de la ley. Sin embargo, tenemos hechos nuestros borradores. Es decir, que pasando por todo el circuito burocrático, ya podemos empezar a darle inicio", comentó Capiet.

Uno de los objetivos que presenta esta ley es actualizar la vigente, realizada en 2002, y adecuarla a las necesidades que tiene el turismo en la actualidad, dentro de los cuales incluye varios ítems claves para el desarrollo de la industria: enfoque político plasmado en la ley de regionalización, reconocimiento de las actividades, una restructuración en la habilitación de los prestadores de servicios turísticos y la creación de Consejos Regionales de Turismo.

“Más allá de modernizar una norma que tenía 23 años de antigüedad e incorporar a la Universidad del Comahue como un actor estratégico del turismo, esto nos permite darle una visión de la gestión del gobierno que tiene que ver con la regionalización: equilibrar cada una de nuestras regiones con sus productos, atractivos y con su oferta. Por su parte, nos permite dar las herramientas a la administración para el tema de inspecciones y las cuestiones vinculadas a redes, a internet, a plataformas y demás”, afirmó el ministro.

Gastronomía y sistemas inteligente, otro de los puntos claves de la nueva ley

A raíz de esta situación, la provincia podrá trabajar más estrechamente con municipios y comisiones de fomento para diseñar políticas públicas específicas y promover las fortalezas turísticas de cada territorio. A su vez, se incorpora el sistema inteligente de gestión turística (Sigetur), que permitirá a los prestadores autogestionar su actividad de manera ágil y transparente.

Por último, la también introduce el sello de distinción de la gastronomía neuquina, fortalece el turismo accesible y regula las experiencias alternativas vinculadas al patrimonio natural y cultural. Además, otorga mayores facultades de fiscalización y sanción a la autoridad de aplicación, y deja bajo su administración toda la infraestructura turística de propiedad provincial.