Con los boletos ya a la venta, la ansiedad de los turistas en estar presente en la próxima Copa del Mundo viene tomando mayor impulso. Sin embargo, y en paralelo, el incremento de estafas hacia los pasajeros también viene creciendo. Ante esta situación, Walter Rodríguez, dirigente y empresario con décadas de trayectoria en el sector, puntualizó los tips a tener en cuenta y evitar problemas a futuro.

“Están simulando y clonando páginas, o haciendo publicidades por redes sociales con páginas que están clonadas, pegadas, armadas. Hoy en día con la inteligencia artificial se arma todo con mucha facilidad. Hasta campañas pagas se está viendo de empresas que no existen”, resaltó Rodríguez, haciendo referencia a cuál es la actualidad de este tipo de estafas. A su vez, recalcó que se informen acerca del Registro Nacional de Agencias de Viajes de Faevyt.

Recomendaciones para evitar estafas en viajes y turismo

Con respecto a los tips que deben tener en cuenta los pasajeros, Rodríguez detalló: “Chequeen que realmente a la cuenta que están pagando sea de la agencia”. Asimismo, comentó que muchas veces ocurre que le terminan depositando a una cuenta que está a nombre de una persona, cuando en general este tipo de transacciones tiene que ser hacia una empresa.

“Las cuentas bancarias del turismo en general son de personas jurídicas, no de personas físicas. Entonces, las estafas en general, y con este punto elimino más del 90 % de las estafas, van a cuentas de personas físicas”, indicó.

Argentina, de los países que más tickets pidieron para el Mundial 2026

Con más de 270 días por delante, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) lanzó oficialmente la venta de entradas para el próximo Campeonato Mundial. A la espera de saber las sedes y equipos clasificados, los turistas arrasaron con los boletos en cuestión de 24 horas, en donde la Federación registró más de 1,5 millones de inscripciones, provenientes de todas partes del mundo.

El interés por el evento es inmenso, especialmente en las naciones anfitrionas: Canadá, Estados Unidos y México, de donde proviene el mayor volumen de solicitudes. Pero la pasión por el fútbol trasciende fronteras, como se puede ver en la gran cantidad de solicitudes de países como Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania. Esto subraya el alcance verdaderamente global del torneo.

Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 26, valoró el fenómeno de participación al afirmar: “Este gran número de inscripciones recibidas es prueba del enorme entusiasmo que suscita la Copa Mundial de la FIFA 26 en todo el mundo y de hasta qué punto está llamado este torneo a marcar un antes y un después en la historia del fútbol”, según declaraciones recogidas por la FIFA.