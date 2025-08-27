Modo Vuela sigue sumando productos. Esta vez desde su línea Signature, la agencia de viajes presentó sus nuevas a salidas a la Feria de Cantón en China, caracterizada por ser la puerta de entrada a uno de los mercados más importantes del mundo.

En el hotel SLS en Puerto Madero, la agencia de viajes realizó una charla informativa en donde dieron a conocer las novedades del producto, en compañía con diferentes disertantes que dialogaron con los asistentes.

Durante la charla, estuvieron presente Martín Tetaz, economista y diputado por la Unión Cívica Radical; Wang Hua Carolina, vicepresidenta de la Asociación de Empresarios Chinos en Argentina; Martín Giménez, despachante de aduana y gerente de depósitos fiscales; y Cynthia Cormick, gerente comercial de Emirates Argentina. A su vez, el encuentro fue encabezado por Gonzalo Velásquez, director de Modo Vuela.

Cómo llegar y experimentar la Feria de Cantón, con Modo Vuela

Por parte del equipo de Emirates, Cormick dio un pantallazo sobre la conectividad de la aerolínea entre ambos países. “Estamos haciendo una apuesta muy grande para el mercado argentino. Somos la compañía que más ciudades de China opera, en donde tenemos ruta con Pekín, Shanghái, Cantón, Guangzhou, Shenzhen, sumado a la conexión que tenemos con Hong Kong”, expresó la gerente, quien además destacó que los vuelos son operados con Boeing 777-300.

Por otra parte, Wang Hua se refirió a la relevancia que tiene la Feria de Cantón para las pymes y emprendedores. “El evento es el más importante de Asia. Tiene más de 78.000 puestos de diferentes proveedores y fabricantes. Es un lugar donde se puede encontrar de todo y es ideal para los emprendedores y pymes, ya que se conecta con diferentes empresas de todo el mundo”, afirmó.

Asimismo, Giménez aconsejó a los emprendedores: “Este momento del país es ideal para traer cosas de afuera", afirmó el despachante. En esta línea, Tetaz dio un pantallazo de cómo se viene desarrollando la economía en nuestro país y valoró al sector como una oportunidad de negocios, sobre todo, con el país asiático.

“Con el turismo, Argentina tiene una posibilidad de negocios muy grande. Existen barreras, como por ejemplo, la cantidad de horas y distancia que pueden complicar los vínculos. Sin embargo, el desarrollo de la ruta del pacífico, con la vía por Nueva Zelanda, puede afianzar esa relación. Entonces, creo que la posibilidad de hacer negocios turísticos con China y traer viajeros de ese país al nuestro es muy grande”, comentó Tetaz.

Por último, el director de la agencia cerró el evento remarcando el rol que cumplirá la agencia en estas salidas. “Al pasajero que está interesado, les contamos que nos encargamos de la logística, viajes, traductores y de que vayan a China, vivan la experiencia completa y a la manera de Modo Vuela”, cerró Velázquez.

Las características que tiene la imponente Feria de Cantón

Siendo el evento comercial más grande de Asía y una ingreso, de lleno, con el mercado chino, son diferentes características las que la ubican como la #1 en este tipo de ferias. Por un lado, se concentran alrededor de 25.000 expositores internacional, con una negociación directa con los fabricantes. A su vez, se observan nuevas tendencias e innovación de manera global, como así también la chance de tener oportunidades únicas de negocios.

Al ser tan grandes, la Feria de Cantón se divide en Fases:

Electrónica, maquinaria y materiales de construcción Bienes de consumo, decoración y regalos Textiles, calzado, prendas, artículos de oficina y salud.

Allí, se podrán encontrar con proveedores confiables de múltiples industrias, como así también innovaciones en temas de electrónica, software y manufactura. Por su parte, aquellos emprendedores que viajen también se darán el lujo de observar y palpar productos exclusivos y en tendencia y lograr tener un networking con líderes de negocios globales.