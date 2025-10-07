Misiones ha puesto la mira en el mercado de Estados Unidos, buscando consolidar al turismo como un motor clave de su desarrollo económico. Con este objetivo, el ministro de Turismo provincial, José María Arrúa, sostuvo una reunión estratégica en Buenos Aires con el Directorio de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).

El encuentro se considera una "jornada clave" para el posicionamiento internacional de Misiones, dada la influencia de AmCham, que agrupa a más de 700 empresas y representa a 40 sectores de la economía bilateral. Incluso, el ministro de Turismo de la provincia destacó la importancia que tiene esta clase de reuniones pensando en el desarrollo de la industria turística en el destino.

“Establecer vínculos directos con empresas estadounidenses es clave para generar sinergias y abrir nuevos horizontes”, afirmó Arrúa. El ministro subrayó que esta articulación estratégica es fundamental para atraer nuevas aerolíneas, fomentar inversiones en energía limpia y, lo más importante, crear empleo genuino en la provincia”, comentó Arrúa luego de la reunión.

Búsqueda de inversión en sostenibilidad e infraestructura

La agenda se centró en la exploración de oportunidades de cooperación público-privada y la búsqueda de inversión directa en la provincia. La delegación de Misiones presentó proyectos enfocados en la infraestructura turística, servicios de alto valor e innovación sostenible.

Empresas de talla mundial y socias de AmCham, como Coca-Cola, Ford Motor, Visa, Uber y Assist Card, estuvieron representadas y compartieron su visión sobre el potencial de Misiones. Los ejecutivos destacaron tres pilares fundamentales que hacen atractiva a la provincia para el inversor estadounidense: