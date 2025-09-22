El turismo binacional entre Argentina y Chile tuvo un llamado de atención con respecto al flujo de viajeros. Mendoza, uno de las provincias que más frecuenta este tipo de segmento, registró una fuerte caída durante este fin de semana: En el marco de las Fechas Patrias, solamente se contabilizaron 6694 turistas chilenos en la provincia durante este fin de semana, registrando una caída del 73% en comparación con el 2024.

El país trasandino es uno de los mercados más fuertes que tiene Mendoza. Es por eso que el bajo número registrado en el arribo de turistas llamó la atención, sobre todo, por la gran diferencia que se registró durante 2024, en donde se contabilizaron 25.000. Incluso, para esta edición, se esperaba un total de 15.000 viajeros chilenos en todo el destino, pero no se logró cumplir con las expectativas cumplidas.

Sin embargo, se encontraron algunos motivos que justificaron este número preocupante para la industria turística: clima y el desfavorable tipo de cambio. Por un lado, se registraron malas condiciones climatológicas, incluyendo vientos zondas y nevadas en algunos sectores de mucho tráfico de vehículos. A su vez, el encarecimiento del dólar en Argentina también transformó a la provincia en un destino muy caro en gastronomía y alojamiento.

Además, el temor de los choques entre barras entre equipos de fútbol también fue otro de los motivos por el que el número de viajeros disminuyó considerablemente. Sin embargo, durante estos cuatro días, desde el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), se realizaron distintos eventos en la que se mezcló fiesta, gastronomía regional y actividades culturales alrededor de toda la provincia.

Mendoza apuesta a los feriados de noviembre para mejorar los niveles

Noviembre se perfila como un mes con varios días festivos importantes. El fin de semana del 31 de octubre y el 1.° de noviembre será más largo de lo habitual, ya que se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y el Día de Todos los Santos, respectivamente. Además, el domingo 16 de noviembre se llevará a cabo un evento de gran importancia cívica: las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias, una fecha declarada feriado legal a nivel nacional.