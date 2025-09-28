Además de toda la fiesta que tuvo la Jornada 2 de la Feria Internacional de Turismo 2025, también hubo momentos de novedades. Relacionada con la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, se dio a conocer la sede del Congreso de Agentes de Viajes 2026: con varias sedes en disputa, Mendoza fue la elegida para albergar uno de los eventos más importantes del sector.

Por un lado, el anuncio se realizó en el stand que tiene la provincia, en donde estuvieron presentes Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, como así también Andrés Deyá, presidente de la Faevyt. A su vez, autoridades provinciales, con Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo como cabeza del equipo, también acompañaron el lanzamiento del Congreso para el año próximo.

“Buscamos que el sector sea cada vez más profesional. Y decidimos hacerlo en una provincia en donde, en el área turística, estamos trabajando todos juntos. Estamos muy contentos de que sea en Mendoza. Sabemos lo que va a ser. Todo lo mostrado refleja un poco lo que podemos dar en este megaevento. Los esperamos a todos el próximo 27, 28 y 29 de mayo de 2026 para celebrar una nueva edición del Congreso de Agentes de Viajes”, subrayó Deyá.

La palabra de Gabriela Testa con Mensajero

Luego de la presentación, la presidenta del Ente de Turismo provincial dejó en claro la expectativa que genera tener un evento de este calibre en el destino. “Para nosotros, es muy importante. Nos da un enorme orgullo porque Mendoza no era la única provincia postulada. Representamos un conjunto, no solo con la filial mendocina de Faevyt, sino que todos los miembros privados acompañaron con la firma”, afirmó.

Por último, Testa valoró los recursos con los que cuenta la provincia y dejó sobre la mesa la importancia de afinar detalles. “Mendoza tiene una muy buena conectividad aérea y terrestre y eso es una cualidad importante. También estamos abiertos a escuchar a expertos de viajes que nos podrán decir qué temas hay que mejorar o cambiar. Las voces siempre las consideramos para lograr tener un evento a la altura de las circunstancias”, cerró.