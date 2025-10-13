Más viajes cortos y gasto ajustado: el balance del fin de semana largo

El reciente fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural se erigió como un momento estratégico para el turismo argentino, a pesar de la coyuntura económica que impone cautela en los bolsillos de los viajeros. Con un clima primaveral favorable en gran parte del país y una variada agenda de eventos, más de 1.44 millones de turistas se movilizaron, marcando un aumento del 2,1 % respecto al mismo feriado del año anterior. Sin embargo, la radiografía del movimiento revela una tendencia clara de ajuste: los argentinos optaron por estadías más cortas, lo que, consecuentemente, se tradujo en un menor gasto total real. La consigna parece haber sido clara: seguir viajando, pero optimizando cada peso.

Este comportamiento de "escapada exprés" es el reflejo de una economía que obliga a planificar los viajes con precisión quirúrgica, a menudo a último momento y sin reservas previas, buscando maximizar el tiempo de descanso sin desbordar el presupuesto. El dato clave lo aporta el Observatorio Argentino de Turismo (CAT), que estimó una estadía promedio de 2,1 días, mientras que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) la fijó en 2 noches, una reducción sensible respecto a los 2,4 días de 2024. Esta caída del 16,7% en la permanencia es lo que explica que, pese a tener más viajeros, el impacto económico total haya descendido un 16,2% en términos reales, cerrando en $262.627 millones. El pulso del sector, no obstante, se mantiene firme, como señaló Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), destacando el "trabajo articulado entre los sectores público y privado" para lograr un "gran fin de semana para el turismo" como "antesala de la temporada de verano".

Las cifras del fin de semana: menos estancia, más movimiento

El informe de CAME es contundente y revela el patrón de viaje que impera en el país: más turistas, pero con un menor tiempo de permanencia y un gasto promedio diario más contenido.

El gasto diario promedio de $ 91.190 por persona, si bien es elevado en números nominales, representa una caída del 1,5% en términos reales. Esto indica una mayor austeridad en el consumo, priorizando alojamiento, gastronomía y transporte esenciales, sin incurrir en grandes dispendios adicionales. La plataforma gubernamental Elegí Argentina y la anticipación de la temporada estival fueron catalizadores importantes que, sumados a las reservas de último momento, impulsaron el movimiento.

Destinos predilectos: ocupación sostenida en diversas regiones

La geografía turística argentina mostró una excelente distribución del flujo de visitantes, con ocupaciones notables que, en muchos casos, superaron el 70%.

Cuyo y Centro: Los valles de Córdoba lideran

La provincia de Córdoba se consolidó como uno de los epicentros con un promedio general de ocupación del 85%. Los Valles Turísticos (Calamuchita y Traslasierra) superaron el 90%, con ciudades como Villa Carlos Paz al 70%. La estadía promedio en la provincia, de 3 noches, fue superior a la media nacional, lo que demuestra la fidelidad y el atractivo de la oferta serrana. En Cuyo, la región también tuvo un buen desempeño, con el Gran Mendoza y la alta montaña superando el 70% de ocupación, al igual que Calingasta en San Juan.

Buenos Aires y CABA: escapadas y eventos culturales

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se destacó con una ocupación del 70% y más de 100.000 visitantes, generando un impacto económico estimado en $25.500 millones. Este fue uno de los mejores fines de semana largos del año para la capital. La provincia de Buenos Aires también mostró buen movimiento, con un promedio del 65% y picos del 70% en destinos consolidados como Tandil, Pinamar (con Cariló al 70%) y Chascomús. Ciudades costeras como Mar del Plata promediaron el 55-60%, impulsadas por la llegada de más de 100.000 visitantes, incluyendo a los finalistas de los Juegos Bonaerenses.

Litoral y Norte: naturaleza, termas y festivales

El Litoral tuvo desempeños sobresalientes, especialmente en Entre Ríos, donde localidades como Villa Elisa (99%), Santa Elena (90%) y Federación (75%) rozaron la plena ocupación, aprovechando el atractivo termal y fluvial. Puerto Iguazú se mantuvo con un 65% de ocupación. En el Norte, el movimiento fue intenso: Termas del Río Hondo en Santiago del Estero rozó el 90%. La Quebrada de Humahuaca en Jujuy alcanzó el 83,2%, mientras que en Tucumán, destinos como Monteros llegaron al 99% gracias al Festival de Folclore.

Patagonia: Ballenas y Nieve Tardía

La Patagonia sigue consolidándose con sus atractivos naturales. San Carlos de Bariloche se mantuvo entre los favoritos a nivel nacional con alrededor del 75% de ocupación. La costa chubutense, en plena temporada de avistaje de ballenas, impulsó a Puerto Madryn al 70%. Otros puntos destacados incluyeron a Las Grutas (Río Negro) con 70% y Playas Doradas con plena ocupación, demostrando la capacidad del sur para atraer viajeros incluso fuera de la temporada alta de invierno.

El impacto de la planificación de último momento y el éxodo de compras

La reducción en la estadía promedio y el gasto real no se debe solo a la búsqueda de austeridad, sino también a la dinámica de reservas de último momento. La flexibilidad para elegir viajes y alojamiento sobre la marcha permitió a más personas concretar su escapada, aunque fuera por un día menos. Los destinos de cercanía y aquellos con una gran agenda de eventos (culturales, deportivos, gastronómicos) fueron los más beneficiados por esta tendencia de planificación tardía.

Paradójicamente, mientras el turismo interno mostró solidez, hubo un notable éxodo de argentinos a Chile, principalmente con el objetivo de compras. Largas filas en pasos fronterizos como el Sistema Cristo Redentor (Mendoza) y Cardenal Samoré (Neuquén) fueron la postal de miles de familias y grupos que cruzaron la Cordillera, atraídos por la diferencia de precios en indumentaria, tecnología y promociones en supermercados, un factor que indudablemente resta una porción del gasto turístico al mercado nacional.

El balance de los seis fines de semana largos transcurridos en 2025 es robusto, con más de 10.27 millones de turistas que se movilizaron y generaron un impacto económico de más de $2.3 billones de pesos. El desafío para la inminente temporada de verano será convertir la intención de viaje en estadías más prolongadas que potencien el gasto promedio y, por ende, el impacto económico total en las economías regionales.