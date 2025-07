La Asociación Sindical de Trabajadores de JetSMART (ASTJ) confirmaron un cese de actividades para el 1.° de agosto. Esta medida se oficializó luego de meses sin avances concretos en las negociaciones salariales. Ante esto, la posibilidad de un paro podría afectar vuelos de cabotaje e internacionales en plena temporada alta de regreso de vacaciones.

“Pese a múltiples instancias de diálogo desde febrero, la empresa no ha presentado una propuesta concreta que garantice un salario digno” sostiene Diego Bitschin, secretario general de la ASTJ y actual piloto de la empresa. Por otra parte, el secretario del sindicato dejó en claro otros problemas que alteran la relación entre ambas partes y que generaron este accionar por parte del grupo gremial.

Por un lado, la creciente indignación creciente entre el personal argentino al constatar que continúan arribando tripulaciones de Chile y Perú del mismo grupo empresarial, para operar vuelos en el país bajo condiciones laborales y salariales considerablemente superiores a las locales. "Se le niega a las tripulaciones argentinas lo que sí se le concede al personal extranjero”, comentaron.

Además, desde ASTJ dejaron en claro la fecha límite si no hay una respuesta del otro lado. “Eso degrada no solo nuestras condiciones laborales, sino también el valor del trabajo local. La voluntad de diálogo estuvo siempre. Incluso suspendimos todas las medidas gremiales durante un mes para facilitar la negociación, pero la empresa no cumplió con su parte. El 1º de agosto marca un límite. Si no hay respuestas, la medida será inevitable”, cerraron.