Los guías apuestan por la regulación y buscan crear un registro

Luego de varios meses de trabajo con la mayoría de las asociaciones provinciales de guías turismo de todo el país, y guías independientes, en extenso diálogo y consenso, el Foro Nacional de Guías de Turismo Argentina presentó a diputados de Unión por la Patria integrantes de la Comisión de Turismo, las bases de un proyecto de la ley nacional.

En la mirada de los participantes del foro, este proyecto revaloriza, profesionaliza y jerarquiza la labor del guía de turismo. En el mismo se establece que todos los grupos de turistas en territorio nacional deben ser acompañados por un guía profesional registrado, respetando la legislación local vigente, adoptando el servicio de guía local.

El Proyecto define los derechos, obligaciones y crea el registro nacional de guías de turismo (Renaguit). Además, el texto incorpora un artículo contemplando a los guías de turismo de parques nacionales, estableciendo que todo grupo de visitantes que ingresen a las áreas protegidas deben hacerlo obligatoriamente acompañados con un guía inscripto en el Renaguit y en la administración de parques nacionales.

Este punto es considerado crucial, ya que en el ámbito de los guías de turismo generó una gran preocupación la desregulación de parques nacionales, mediante las resoluciones 61 y 62, que desprotege la fuente laboral y la actividad de los guías, permitiendo que los grupos de turistas ingresen sin los mismos.

Este proyecto de ley con el Nro. de expediente 2288/25 fue presentado por 25 Diputados Nacionales, siendo su autora la Diputada Santacruceña Ana María Ianni, acompañado por el formoseño Ramiro Fernández Patri y por la Presidenta de la Comisión de Turismo, la riojana Gabriela Pedrali.

Estuvieron en esta presentación del proyecto, los integrantes del Foro Nacional de Guías de Turismo Argentina, entre ellos, la guía y lic. Malvina Gomez, la guía y lic. Gisela Reynoso, el guía y lic. Juan Carlos Arevalo y el Estudiante de Turismo Alex Cantarutti.

Los pasos a seguir para el proyecto

Para comprender cuál es el camino que sigue para estos profesionales de turismo, Mensajero hablo con Gisela Reynoso, guía y licenciada, participante de la mesa del Foro Nacional.

“Ahora, hay que esperar que sea debatida entre las distintas comisiones de trabajo dentro de lo que es Cámara de Diputados y que tenga su avance, sabemos que las leyes no siempre son rápidas, pero quizá esta pueda llegar a ser la excepción y romper el récord”, comentó.

Desde que inició el conflicto, los participantes del Foro fueron “ganando territorio” en las mesas de diálogo municipales, pero esperan que se pueda llegar a mediar palabra con las autoridades nacionales. Dentro de 15 días, se llevará adelante una reunión de la comisión de Turismo en la cual esperan poder explicar que la problemática actual de esta profesión “no busca una confrontación, sino un trabajo mancomunado”.

"Es el momento de debatirla de objetar si hay algo para cambiarse o si hay algo que no les parece, explicar aquello que no se haya entendido dentro de esa ley y escuchar también las distintas voces, no solamente desde el foro, sino también invitar a las asociaciones que han adherido al proyecto de ley para que ellos también sean parte y se puedan expresar", concluyó Reynoso.