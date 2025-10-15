El último fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural volvió a mostrar la importancia de los feriados en la dinámica turística del país. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entre el 11 y el 13 de octubre viajaron 1,44 millones de pasajeros por distintos puntos del país, un 2,1 % más que en el mismo período de 2024. Aunque los turistas fueron más, la estadía promedio se acortó: de 2,4 a 2 noches.

El gasto también mostró señales de cautela: cada viajero desembolsó en promedio $91.190 diarios —1,5 % menos en términos reales—, con un gasto total de $262.627 millones, lo que representa una caída interanual del 16,2 %. Aun así, el movimiento turístico fue amplio y diverso, con un fuerte impacto en las economías locales.

Los destinos más elegidos durante el fin de semana largo

El turismo interno se mantuvo firme a pesar del contexto económico. Los visitantes se distribuyeron por todo el país, con una marcada preferencia por los destinos naturales, termales y culturales. Puerto Iguazú, Córdoba, Termas de Río Hondo, Villa Elisa, Tandil, El Chaltén, Mar del Plata, la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza fueron algunos de los lugares más concurridos.

La combinación de naturaleza, descanso y oferta gastronómica sigue siendo una de las principales motivaciones para quienes aprovechan los feriados para realizar escapadas cortas. En muchos casos, los turistas optaron por planificar sus viajes a través de plataformas online, aprovechando promociones y reservas anticipadas.

Un termómetro para las economías regionales

De acuerdo con CAME, en lo que va de 2025 se registraron seis fines de semana largos, durante los cuales viajaron 10,27 millones de personas. Este movimiento generó un impacto económico de $2,366 billones (unos US$1.670 millones), consolidando a los feriados como un motor clave para las economías regionales.

Las pequeñas y medianas empresas del sector —desde hoteles y restaurantes hasta agencias de viaje y transportistas— son las principales beneficiadas. El flujo constante de visitantes permite mantener el empleo y sostener la actividad en localidades que dependen directamente del turismo.

Facve: “Los feriados son un gran incentivo para viajar”

Para la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (Facve), los fines de semana largos son más que simples pausas en el calendario. Carlos Núñez, su director ejecutivo, destacó que “los fines de semana largos son un gran incentivo tanto para escapadas como para vacaciones más largas, algo que ocurre a nivel mundial”.

En ese sentido, agregó que “estas fechas dinamizan la actividad turística al generar ingresos y empleos en cada destino visitado”. Núñez remarcó que el impacto positivo se extiende a toda la cadena de valor, desde los servicios de transporte hasta las experiencias locales, y subrayó la necesidad de mantener un calendario ordenado y previsible que permita a los viajeros planificar con anticipación.

Más allá del descanso, un impulso sostenido

Los fines de semana largos se consolidan como un factor estratégico dentro del turismo argentino. A pesar de los ajustes en el gasto y de la reducción de las estadías, los datos confirman que los feriados siguen siendo una oportunidad clave para fortalecer el consumo interno y estimular las economías regionales.

En un contexto de desafíos económicos, el turismo doméstico continúa demostrando su capacidad de adaptación y su papel como uno de los sectores más resilientes del país. Para Facve y CAME, el mensaje es claro: cada feriado representa mucho más que una escapada; es una oportunidad para que miles de argentinos puedan viajar, descansar y sostener con su movimiento a las comunidades que los reciben.