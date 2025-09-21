La Feria Internacional de Turismo (FIT 2025) está a la vuelta de la esquina y toda la industria del turismo, tanto nacional como internacional, se prepara uno de los eventos más importantes en su tipo, en donde se destacan las rondas de negocios, actualización de productos y múltiples actividades durante los cuatro días. Un epicentro que celebran todos los actores.

Como adelantó Andrés Deyá, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) y director de la FIT, las características que tendrá la feria este año remarcan el crecimiento y la importancia del encuentro en el sector. En ese sentido, comentó que participaran más de 55 países y las 24 provincias de Argentina, además tendrán 1700 expositores y se agrandará la superficie neta un 6 % más.

Asimismo, un dato que celebra la organización es que a esta altura del año, y faltando pocos días para el encuentro, “se vendieron un 47 % más de tickets que el año pasado". Con todo este contexto de fondo, Mensajero habló acerca de las expectativas con algunas de las asociaciones de todo el país que dirán presente en La Rural entre el 27 y 30 de septiembre.

La voz de los agentes de viajes en la previa de la FIT 2025

A la espera de una semana para el gran inicio, estos fueron los mensajes de los presidentes de las asociaciones que asistirán a la feria la próxima semana:

Adrian Manzotti - Asociación de Agentes de Viajes de Buenos Aires ( Aviabue)

“Creemos que esta edición va a superar las anteriores. Este año se esperan 55 países que nos van a visitar, las 24 provincias van a estar presentes y está preparado todo el lugar para sábado y domingo recibir mucho público; y, obviamente, para lunes y martes trabajar con todos los profesionales. Sabemos que FIT marca un hito importante dentro del turismo y que todos esperan esta fecha porque aparecen novedades, se presentan destinos, se cierran negocios y realmente tenemos muchas reuniones y actividades que se van a ir desarrollando. La verdad esperamos con mucha alegría estos cuatro días”

Mónica Choque - Asociación de Empresas de Viajes y Turismo de Jujuy (Ajavyt)

“Tenemos muy buena expectativa referente a FIT, el equipo de Jujuy, y especialmente las agencias de viajes. Vamos con nuevas propuestas y experiencias, como el Tren Solar de la Quebrada, las bodegas de altura, paisajes, cultura, programas y servicios con tarifas competitivas adecuándonos a la actual situación del país. Toda esta estrategia, de alguna manera, nos permitió poder mantener una buena ocupación en la provincia. Junto al sector público y privado, llevamos toda la oferta turística de Jujuy”.

Jorge Acosta - Asociación Tucumana de Agencias de Viajes y Turismo (Atavyt)

“Estamos expectantes. Creemos que este año vamos a superar la presentación del año pasado. Participan todos los actores de la actividad, hoteleros, guías, transportistas y las agencias de viajes receptivas. Tenemos nuevos vuelos directos al exterior y, por nuestra ubicación actual, de receptora de viajeros de las provincias vecinas, esperamos una gran temporada. Vamos a nuestra querida FIT, con ganas de hacer grandes negocios y ver cara a cara a aquellos con los que trabajamos todo el año. Sin duda será una gran oportunidad”.

Santiago Sussanich - Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Península Valdés (AAVyTPV)

"Desde la regional Península Valdez, estamos ansiosos por viajar a Buenos Aires la semana que viene para la FIT, un lugar de encuentro clave para empresas del interior donde fortalecemos vínculos con clientes y proveedores, buscamos nuevos negocios y mostramos nuestros destinos al público. Trabajamos con instituciones públicas para llevar material en conjunto y presentaremos nuestro producto a agencias y al público general. Además, nos reuniremos con Faevyt para tratar temas trabajados virtualmente durante el año y fortalecer ese trabajo"

Oscar Basa - Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viajes y Turismo (Aseavyt)

“Siempre son las mejores expectativas, por una cuestión lógica, que es el evento que reúne al turismo internacional, regional y nacional. O sea, reúne todos los sectores, todas las áreas y cada vez es más amplio. Y una vidriera importante para el turista. A partir de esta feria, se presentan y se generan nuevos negocios, productos y se amplían servicios, por lo cual es un momento importantísimo para nuestra industria. Son muy grandes las expectativas que se tienen a nivel regional de nuestra asociación, obviamente siempre brindando un servicio y dando respuesta y sobre todo el alcance para todos los asociados”.

Livio Carpi - Asociación de Agencias de Viajes y Turismo del Gran Buenos Aires (Aavytgba)

“Estamos muy entusiasmados esperando la FIT, un espacio excelente para conectar con actores de la industria y conocernos cara a cara. Tendremos un escritorio en el stand de la provincia para atender a los profesionales y conversar. Además, esta semana daremos una capacitación llamada Revalidando Destino, lo que nos servirá para convocar agencias y seguir sumando socios. Esperamos aprovechar este espacio y que todo salga bien, como siempre”.

Cristian Fernández - Asociación de Empresas de Viajes y Turismo de Catamarca ( AAVYTCa)

“Este año las expectativas son muchas en FIT. Vamos más de diez agencias de viajes para mostrar cada rincón de la belleza de Catamarca, nos estamos preparando para estar a la altura de la situación. Es muy bueno estar presente en FIT, ya que es la feria más grande de Latinoamérica y una vidriera hacia el mundo”.

Gisella Martínez - Asociación de Agentes de Viajes de El Calafate (Aaavytfte)

"Desde nuestra asociación, consideramos que la participación en FIT es crucial para la promoción, en colaboración con el ente mixto de promoción turística de Calafate. Estamos felices y con grandes expectativas, con 32 puestos en el stand de El Calafate, la mayoría para agencias de viaje socias de la AAAVyT. Presentaremos un stand novedoso con experiencias inmersivas y capacitaciones. Nos aseguramos de que todos nuestros socios participen en las rondas de negocio. Estamos contentos y queremos que esta FIT sea un éxito, buscando compensar los bajos números de la temporada de invierno y el inicio de la temporada alta"

Lía Rivella - Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT)

“Estamos muy entusiasmados de participar en este importante evento que reúne a los principales actores del sector turístico. Esperamos que la FIT sea una plataforma efectiva para promocionar los destinos y productos turísticos de Salta, y generar nuevos negocios y oportunidades para nuestros asociados. También esperamos que sea un espacio para establecer contactos y networking con otros profesionales del sector, y para actualizar nuestros conocimientos en las últimas tendencias y tecnologías que están revolucionando la industria”.

Poly Badoul - Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo de La Rioja

“Estaremos con siete agencias. Consideramos que es la feria más importante de Sudamérica, es indispensable en este momento de crisis, tener la visibilización de las provincias y porque además tenemos que respetar todo el trabajo que venimos haciendo para que se desarrolle el turismo. Hemos duplicado la cantidad de prestadores turísticos y las agencias tienen ese rol de que traccionan en todos lados"