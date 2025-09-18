Las recientes acciones de Visit Argentina para la promoción internacional

El 9 de septiembre se llevó a cabo en Nueva York la primera de tres jornadas de los workshops organizados por el Instituto Nacional de Promoción Turística en Estados Unidos en distintos destinos norteamericanos. La jornada incluyó presentaciones dinámicas y espacios de networking, pensados para acercar a agentes y tour operadores a todo lo que Argentina tiene para ofrecer. El evento tuvo lugar en el Consulado de Argentina en Nueva York y contó con la participación del Cónsul General, Gerardo Díaz Bartolomé.

Posteriormente, con una estratégica apuesta para reforzar el mercado estadounidense, el Workshop Visit Argentina culminó su recorrido en la ciudad de Los Ángeles. La acción organizada por el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur - Visit Argentina), con el apoyo del Consulado General, tuvo una excelente recepción por parte del trade norteamericano, que se mostró muy interesado ante las promociones aéreas, la conectividad con el destino y las atractivas propuestas que se acercan con la temporada de primavera–verano.

En esta oportunidad, el encuentro contó con la participación especial del cónsul general de Argentina en Los Ángeles, Héctor María Monacci, representantes de Aerolíneas Argentinas y más de 30 referentes profesionales del trade local.

Con una dinámica presentación gráfica y audiovisual, los tour operadores y agencias de viajes conocieron las novedades que tiene Argentina en sus diferentes regiones turísticas. Este público profundizó su capacitación tanto en actividades culturales de primer nivel en grandes ciudades como en experiencias en la naturaleza en destinos emblemáticos como Salta, Jujuy o Bariloche, además de una amplia gama de propuestas de lujo, bienestar y naturaleza en todo el país.

Otro de los puntos clave fue el despliegue de los productos de alta gama que tiene el país, ya que cada vez más viajeros se suben a esta tendencia y Argentina cuenta con opciones verdaderamente desarrolladas con los estándares de calidad más altos. La acción, así, abrió una ventana para captar nuevos socios comerciales y estrechó los vínculos con el trade, que se mostró atraído por las mejoras en la conectividad aérea.

Uno de los momentos más destacados en el workshop se dio con las exposiciones en torno a la conectividad aérea. Así, las tarifas altamente competitivas de Aerolíneas Argentinas, que se extendieron para la venta hasta el 30 de septiembre, fueron muy bien recibidas por la audiencia estadounidense.

Por su parte, Copa Airlines también estuvo presente para mostrar sus vuelos desde distintos destinos de Estados Unidos hacia Panamá y, desde allí, conecta con Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Salta, Rosario y Tucumán, fortaleciendo el flujo de turistas estadounidenses hacia Argentina.

Mientras que en la primera jornada, American Airlines mostró sus ofertas de vuelos con destino a Buenos Aires desde Miami, Nueva York y Dallas, cuyas frecuencias aumentan a partir de octubre desde los tres destinos y la red de conexiones internas desde otros puntos de Estados Unidos para llegar a la Argentina.

Además de la conectividad aérea y las promociones especiales, se presentaron las novedades de la temporada primavera/verano, con foco en actividades al aire libre, experiencias culturales y la oferta enoturística a través de la nueva landing.

El potencial que tiene Argentina sorprendió una vez más al público, que a través de la capacitación brindada por el equipo del Inprotur, conoció en más detalle la oferta enoturística. El reciente lanzamiento de la nueva landing enfocada en las distintas experiencias vinculadas al vino y la gastronomía, que puede vivir un viajero en el país, también constituye nuevas herramientas para vender el destino.

El interés por Argentina a nivel regional

Finalizado el recorrido por los destinos norteamericanos, el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur - Visit Argentina) llevó adelante un nuevo workshop en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Estado Plurinacional de Bolivia), con el objetivo de consolidar la promoción de Argentina en uno de los mercados más relevantes de la región y brindar más herramientas de venta del destino.

La actividad se desarrolló el 17 de septiembre y reunió a tour operadores mayoristas, agencias de viajes, compañías aéreas y prensa especializada, en una jornada que combinó presentaciones, capacitación y espacios de networking. El evento contó con la participación de la Cónsul General de la República Argentina en Santa Cruz de la Sierra, Irene Lafferierre, y de autoridades provinciales como el presidente del Ente de Turismo de Mar del Plata, Bernardo Martín, que presentó la oferta turística del destino ante los presentes.

Entre los participantes del sector privado, por su parte, se destacaron las empresas Audamar Turismo, Moebius Viajes y Silvia Magno Viajes y Turismo.

Durante la jornada, Aerolíneas Argentinas presentó sus tarifas promocionales a cargo de su ejecutivo comercial Jorge Gutiérrez. El mercado boliviano también está dentro del radar de promociones de la aerolínea, que se extienden para la venta hasta el 30 de septiembre. De esta manera, los viajeros podrán volar hasta el 20 de noviembre (retorno máximo el 30 de noviembre) desde Santa Cruz de la Sierra a Buenos Aires desde USD 200, y sumar un segundo destino dentro del país a partir de USD 50 o USD 100.

Por su parte, Boliviana de Aviación (BOA) ofrece actualmente 51 frecuencias mensuales desde Santa Cruz de la Sierra hacia Buenos Aires, lo que refuerza la conectividad entre ambos países y amplía las alternativas para los viajeros que eligen Argentina como destino.

En 2024, el mercado boliviano se posicionó en el 8.º puesto del ranking de países emisores hacia Argentina. Sus viajeros suelen elegir destinos como Buenos Aires, Salta y Jujuy, con estadías promedio de 14 noches, en las que disfrutan de la cultura, la gastronomía, los espectáculos, la vida nocturna y las compras. Todas estas experiencias hacen de la Argentina un destino especialmente atractivo para este mercado, ya que el país combina grandes ciudades llenas de vida cultural con paisajes imponentes y una oferta turística tan diversa que permite vivir cada viaje de manera única.

El workshop se consolidó así como un espacio clave para reforzar vínculos con el trade boliviano y generar nuevas oportunidades de negocio. Con Santa Cruz de la Sierra como principal ciudad emisora de turistas hacia la Argentina, el mercado reafirma su carácter estratégico para el crecimiento del turismo receptivo nacional.