El sector turístico mundial atraviesa un momento de gran dinamismo, demostrando una notable capacidad de resiliencia y recuperación tras desafíos sin precedentes. Las últimas estadísticas de ONU Turismo revelan un crecimiento sostenido que se consolida, marcando una etapa de profunda transformación en las preferencias y valores de los viajeros.

Es en este escenario de cambio y expansión donde un segmento en particular emerge con fuerza, no solo como una tendencia, sino como una verdadera "estrella" en el firmamento de los destinos: el turismo deportivo.

Así es que la conferencia, que se realizó el viernes pasado en San Martín de los Andes, y que estuvo centrada en el turismo de montaña y nieve, se convirtió en un marco idóneo para debatir y generar conocimiento sobre un tema de tanta actualidad como el desarrollo sostenible del turismo vinculado al deporte y las actividades al aire libre.

En este marco, Ion Vilcu, Director, Affiliate Members and Public-Private Collaboration Department de Onu Turismo, ofreció una perspectiva institucional clave, destacando la relevancia de la temática y la labor de la organización para impulsar una agenda global que capitalice el potencial de este segmento en auge.

Un contexto global de dinamismo turístico

El turismo mundial está viviendo una etapa de gran dinamismo. Según las estadísticas más recientes de ONU Turismo, tras el primer trimestre de 2025, se observa un crecimiento sostenido. El número de turistas internacionales ha aumentado un 5 % en comparación con el mismo período de 2024, superando en un 3 % los niveles previos a la pandemia. En lo que respecta a los ingresos generados por el sector a nivel global, 2024 fue un año récord, y esta tendencia de crecimiento se ha consolidado firmemente en 2025.

Estos datos son una prueba más de la legendaria capacidad de resiliencia del turismo, que ha logrado recuperarse tras crisis históricas como la pandemia, la cual fue un evento sin precedentes. Sin embargo, este crecimiento no representa un simple "retorno a lo de siempre", sino que ocurre en un contexto de profundos cambios en las preferencias, valores y factores que influyen en la decisión del viajero al elegir su destino. La crisis no solo indujo desafíos, sino también transformaciones estructurales que definen el panorama actual del sector.

El turismo deportivo: una estrella en ascenso

Dentro de este panorama general de dinamismo, el sector del turismo y deporte se distingue por su particular efervescencia. Se estima que representa cientos de miles de millones de dólares a nivel global, constituyendo aproximadamente el 10 % del gasto turístico mundial.

En el subsegmento del turismo de montaña, los números son igualmente impresionantes, con más de 300 millones de jornadas de esquí registradas a nivel global durante la temporada 2023. Las proyecciones de crecimiento para el turismo deportivo son, según ONU Turismo, "espectaculares", con una media prevista de entre 17 % y 18 % hasta 2030-2032.

Estas cifras confirman que el turismo deportivo se ha consolidado como el segmento de mayor crecimiento, posicionándose como una verdadera "estrella" para destinos de cualquier tamaño y perfil. Este auge hace que las predicciones anteriores se queden cortas ante la velocidad y magnitud de su expansión.

El crecimiento exponencial del turismo deportivo se sustenta en varios factores que lo hacen atractivo y estratégico para los destinos: Calidad del Mercado y Desestacionalización.

El tamaño y la cantidad importan, y este segmento representa el 10% del turismo global. Sin embargo en la conferencia en San Martin de Los Andes, el representante de la ONU, dijo que lo más relevante es que atrae a un mercado de calidad: turistas que tienden a pernoctar más, gastar más y exhibir hábitos que impactan positivamente en las comunidades locales. Además, indicó que el turismo deportivo ofrece herramientas "interesantísimas" para desestacionalizar el turismo, extendiendo las temporadas favorables más allá de los picos tradicionales. Ejemplos como el ciclismo en Mallorca, que ha logrado prolongar sus buenas temporadas, son testimonio de una gestión intencional y exitosa.

Visibilidad, Prestigio y Patrocinio

Es difícil encontrar una herramienta tan potente para aumentar la visibilidad y el prestigio de un destino como la que proporcionan los eventos deportivos y las actividades vinculadas a ellos. Vilcu comentó que el patrocinio deportivo ha experimentado una evolución extraordinaria y "espectacular" en sus cifras. Se estima que en 2023, la inversión en patrocinio alcanzó los 57.000 millones de dólares, con proyecciones de crecer un 50% hasta los 87.000 millones de dólares para 2030. Un 78% de los consumidores asocia positivamente a los patrocinadores deportivos con valores como la calidad, la innovación y el compromiso con la comunidad local. Destinos con inversiones moderadas han logrado un mejor posicionamiento y un aumento en conectividad y flujos turísticos gracias a estrategias de patrocinio bien dirigidas.