Las medidas de Ciudad de Buenos Aires para los alquileres temporarios

El incremento de los alquileres temporarios es un tema que sigue generando debate. Con una expansión masiva en distintas partes del mundo, Ciudad de Buenos Aires no se escapa de esta cuestión. Ante eso, desde el Ente de Turismo de la capital se viene trabajando en un proyecto de ley que apuntará de lleno a las aplicaciones tales como Airbnb y Booking. Incluso, Valentín Díaz Gilligan, presidente del Entur, dio un par de detalles al respecto.

“Se han incorporado en el turismo un montón de demandas y público que antes no existía. Y eso es un poco este crecimiento de los alquileres temporarios. Tenemos claro que es una demanda y que, en la Ciudad de Buenos Aires, lo formalizamos a través de una ley en el año 2019. Es por eso que hoy, se puede tener un alquiler temporario formal en esta Ciudad”, comentó Díaz Gilligan durante la presentación de Hotelga 2025.

Sin embargo, aclaró que, en comparación con el 2024, los números fue creciendo. “Desde Hotelga del año pasado, se duplicó de departamentos que están registrados en la Ciudad de Buenos Aires pero también sabemos que el número que tenemos es muy alejado a esta realidad. Por su parte, también sabemos que las plataformas digitales no están cumpliendo un montón de normativas legales”, subrayó el presidente del EmTur.

Las medidas que tomará CABA sobre los alquileres temporarios

“La Dirección General de Infracciones de la Ciudad de Buenos Aires va a estar multando a las plataformas por no haber cumplido con esta reglamentación. Incluso, tenemos en claro que las multas todavía son muy bajas a lo esperado. Para eso, vamos a estar presentando un proyecto de ley para igualarla con las multas que reciben en otras ciudades de Europa”, afirmó Díaz Gilligan sobre el tema.

A su vez, también dejó en claro que el tema viene encaminado y que se estará presentando en los próximos meses. “A esta iniciativa lo vamos a estar presentando antes de fin de año”, agregó el presidente del Ente de Turismo. “La AGIP sacó una resolución para incorporar como agente de percepción y retenciones a las plataformas. Como ya se cumplió el plazo de 180 días, vamos a hacer intimaciones al respecto", afirmó el presidente del Entur,

Y cerró: “Con todos estos antecedentes, vamos a hacer una presentación ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC), que es donde estas compañías tienen su domicilio y cotizan en bolsa. Lo vamos desde el Gobierno de la Ciudad, pero están invitadas todas las entidades que quieran acompañarnos para dejar asentado y claro que este tipo de plataformas no está cumpliendo las reglamentaciones vigentes en CABA”.