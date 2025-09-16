No fue una temporada exitosa para los destinos de nieve. La coyuntura actual y las complicaciones climáticas en algunos sitios de la cordillera dieron por asentado que los números con los que iban a terminar, sobre todo los centros de esquí, no iban a ser los esperados. Sin embargo, la situación de Las Leñas fue distinto. A pesar de que los rumores de un cierre anticipado rondaban la escena, directivos del centro invernal confirmaron que el rendimiento fue el esperado pese al contexto.

Fernando Passano, gerente de actividades del centro de esquí, conversó con Mensajero y despejó las dudas ante los rumores de un cierre antes de los previsto. “No es tan tempranero porque los centros de esquí normalmente cierran sobre finales de septiembre, a veces un poquito antes, a veces un poquito después, pero siempre en estas fechas”, expresó el gerente de actividades de Las Leñas.

A pesar de que fueron meses desafiantes, valoró el esfuerzo que se hizo por sostener la fecha. “La mayoría de los centros de esquí no pudieron ofrecer pistas en condiciones porque lamentablemente no acompañaron las nevadas. No obstante, el Valle, de todas maneras, tuvimos el orgullo con muchísimo sacrificio de abrir el 28 de junio y mantener abierta la montaña hasta el 20 de este mes”, subrayó.

Incluso, destacó que en la zona de Malargüe, la combinación de nieve natural y artificial sostuvo el rendimiento. “Lo mantuvimos en buenas condiciones de nieve. Nunca estuvimos mal debido a que tuvimos bajas temperaturas en muchos momentos que nos permitió fabricar nieve artificial. El nivel artificial obviamente le dio un soporte muy importante sobre toda la parte media y baja de la montaña”, expresó.

El nivel de turistas que tuvo Las Leñas en esta temporada

Teniendo en cuenta que el centro de esquí busca consolidarse como uno de los más importantes de la región, el perfil del turista fue variado, en donde el nacional se hizo presente durante las primeras semanas, mientras que el viajero internacional fue el gran protagonista en el mes de agosto. “Los protagonistas fueron pasajeros de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y sobre mediados de agosto aproximadamente comienzan a llegar los extranjeros”, subrayó.

Y agregó: “Vinieron muchos extranjeros, de hecho hubo una fecha de feriados muy importante a la cual asistieron excelentísimos esquiadores de muchos países. En la parte alta de la montaña teníamos una nieve fantástica, así que se pudo hacer sin ningún problema. Pero es más o menos el esquema de visitantes que normalmente tenemos todos los años con respecto a las nacionalidades y las procedencias”, expresó.

Objetivo cumplido a pesar del contexto

Por último, el gerente de actividades destacó que, pese a la situación climatológica, el centro de esquí cumplió con las expectativas. “La montaña es la que manda. La climatología no es algo que podamos manejar, pero afortunadamente tenemos un equipo de trabajo muy fuerte y la tecnología fue suficiente como para, ante la falta de nieve, poder presentar en forma segura nuestras pistas de esquí”, puntualizó.

Y cerró: “La fabricación de nieve fue por turnos de 24 horas, porque día y noche se está viendo el momento justo en el cual están las condiciones óptimas de humedad y temperatura como para poder fabricar nieve. Por lo tanto, te diría que, sin ninguna duda, que el objetivo está cumplido”.