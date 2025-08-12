Las expediciones del Conicet en Mar del Plata: ¿impulsarán el buceo en Argentina?

“La desgracia de algunos, fue el alivio de otros” comentó un operador que tras la falta de nieve en los centros de esquí, recibieron los viajeros que migraron hacia las costas patagónicas. Sin embargo, no se puede reemplazar la actividad típica de la nieve, pero se pueden adaptar nuevas. En las últimas tres semanas, se realizó una transmisión en vivo a cargo del Conicet desde el Cañón Mar del Plata, donde se descubrieron más de 30 especies nuevas que habitan el fondo del océano.

Con los descubrimientos de nuevos seres vivos, más una revisión del historial de la televisión argentina, donde una telenovela llamada Nano disparó la participación de las mujeres de entre 30 y 45 años en bautismos submarinos, no resulta descabellado que en la capital nacional del buceo (Puerto Madryn) aumenten las consultas para realizar inmersiones y convivir momentáneamente con la fauna marina.

Si bien la secretaria de la Asociación de Operadores de Buceo, Carolina Larraicochea y el propietario de Lobo Larsen Buceo, Marcelo Corral, aseguraron a Mensajero que aún es muy pronto para evaluar un aumento de las consultas, no descartan que traccionará a más viajeros realizar actividades marinas y cursos de buceo.

El buceo, una actividad popular en Argentina

Si bien, siempre se habla de los destinos extranjeros como imperdibles para el buceo. En el suelo nacional, Puerto Madryn comercializa productos que conectan con la vida marina de forma única. Aun así, no exentos de los conflictos económicos que perjudican al turismo receptivo, se encuentran transitando una difícil temporada.

Descrita por Corral como una actividad “dinámica y que fluctúa año a año”, el buceo y el snorkeling con lobos son las dos actividades estrellas del destino independientemente de la época del año. Sin embargo, tanto el dueño de Lobo Larsen, como la secretaria de la Asociación de Operadores de Buceo la temporada se encuentra muy afectada por la falta de los turistas del extranjero y la poca afluencia de los nacionales.

“La falta de nieve levantó la temporada de invierno, pero aun así estamos esperando la llegada de los barcos, ya que recibimos consultas, pero no son concretas”, expresó Larraicochea. Por su parte, Corral concluyó que a nivel sectorial, se encuentran comercializando al 65 % con respecto al año pasado.