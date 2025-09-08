Las claves del proyecto de fines de semana largo para 2026

Para la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, el traspaso del feriado del 12 de octubre al 10 fue un motivo de celebración. A pesar de que uno de los principales objetivos sigue siendo fomentar el turismo interno y mejorar el rendimiento turístico de las provincias, el calendario de los fines de semana largo mantiene mucha tela por cortar. No obstante, desde la cartera, dejaron un par de números sobre el impacto que esto genera.

En el marco de la Asamblea del Consejo Federal de Turismo, Daniel Scioli fue el encargado de dejar en claro el impacto que genera dentro del sector, mientras que también remarcó el pedido sustancial para los ministros y secretarios del área. “Este feriado que hemos logrado a partir del decreto que firmó el Presidente Milei, nos pone en un desafío, convocándolo a ustedes a realizar una gran promoción, para facilitarle el acceso a las familias”, subrayó el funcionario.

Incluso, también se encargó de hacer énfasis en la diferencia en la que se encontraba Argentina con otros países, en relación con los feriados. Nuestro país contabiliza 19 días no laborables, mientras que destinos como Chile, tiene 18, Colombia, con 17, Perú, con 16, Uruguay, con 15, España, con 14 y Brasil, con 12. A su vez, durante su presentación, marcó los planes de financiamiento en sintonía con el Banco Nación, apuntado directamente a incentivar el turismo.

“Estuve reunido con Damián Tillard, presidente del BNA, en donde fui claro ante esta situación. Necesitamos que el turismo sea parte de esta política que tiene el Banco Nación, que se ha implementado en la industria automotriz, para que las agencias de viajes tengan estos planes de financiación. El Banco ya tiene todo preparado, por los que les pido que acompañemos, así la potenciamos en todos los lugares”, expresó.

Ante este panorama, el feriado obtenido se presentó como una oportunidad clave para darle rodaje a un turismo interno que viene golpeado por la situación económica y ayudar a las provincias a mejorar los niveles que fueron teniendo en los últimos meses. Incluso, durante la Asamblea, se puso sobre la mesa un proyecto para definir el calendario para el año que viene.

El programa de Feriados 2026 que se debatió en el CFT

Está claro que uno de los objetivos principales que tienen las provincias es poder conseguir un mejor rendimiento. Para eso, se llevó a cabo una propuesta para la planificación de los Feriados 2026, con el objetivo de sumar ciertos dias con fines turísticos para conseguir movimiento, sobre todo, dentro del país.

La propulsora de la propuesta fue Soledad Martinez, secretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, en donde se puso en la mesa traspasar los feriados del 24 de marzo (Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia), 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Guemes), 9 de julio (Dia de la Independencia) y 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María) a los lunes y viernes posteriores.

Tras esto, la que tuvo banca de varias provincias, Martínez habló con Mensajero y argumentó la necesidad de ampliar el calendario para fomentar el sector. “La experiencia de este último año, que todavía no terminó fue muy contraproducente”, comento la representante del destino, quien destacó el apoyo de otras provincias para poder llegar a buen puerto.

“Pusimos manos a la obra y armamos un calendario conforme a cómo cae también el año que viene, para tener previsibilidad y sugerirle al Gobierno Nacional cuáles son los feriados que a la actividad turística le funcionan, le rinden y con una estrategia de planificación", expresó Martinez sobre la propuesta en el CFT.

Y argumentó: “Un tema era que en junio tenemos dos feriados muy pegados, que es el de Güemes y el del Día de la Bandera, que es 17 y 20 de junio respectivamente. Uno es inamovible, el otro no. Entonces, pensarlo también, que por ejemplo, no se pise con el Día del Padre. Entonces pensarlo de esa manera y de esta forma casi tener un feriado por mes”.

Por su parte, valoró la inclusión del reciente feriado. “Le da un aire a la actividad turística en la provincia de Buenos Aires. Históricamente, siempre se usó para ir a planear las vacaciones de verano, va la familia, va quien tiene una casa para prepararla para el verano. Entonces es sumamente importante para nosotros el feriado del 12 de octubre y esperamos que tenga resultados”, cerró.

Otra de las que se sumó fue Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, quién además de apoyar la idea de Martínez, desarrolló el trasfondo que tuvo este tema particular. "Del 2010 hasta 2017, que salió la ley, se regía por un decreto nacional. Entonces, había necesidad de convertir esta política en ley para que fuese sostenible en el tiempo"

“Respecto a los trasladables, en el Artículo 6 decía claramente que cuando un feriado caía lunes, quedaba el lunes, cuando caía martes o miércoles pasaba el lunes anterior y cuando caía jueves o viernes al lunes siguiente. Ahora, cuando el feriado caía sábado y domingo no decía nada”, subrayó Testa, quien valoró el accionar del gobierno tras lo logrado en octubre.

A su vez, hizo énfasis en la repercusión que tendría tener planificado el calendario para el año próximo. “ Nos genero una satisfacción enorme que en la Asamblea del CFT, le hayamos elevado una nota, con iniciativa de la provincia de Buenos Aires de Soledad Martínez, al Gobierno Nacional para que en el decreto, que se tiene que dictar antes que comience el año inmediato siguiente, ya haga una previsibilidad del comportamiento de los feriados", argumentó.

"Tener presente una política de feriados es inteligente. Sobre todo, desde el punto de vista de que el turista ha cambiado sus hábitos de consumo y ya no toma una vacación al año, sino que fragmenta el uso de su tiempo libre anual en distintas oportunidades a lo largo del año calendario", comentó la presidenta del Ente Mendoza Turismo.

Por último, destacó la importancia que tendría para su provincia. “Es un motor de incentivo para el turismo interno. Hay destinos que es fundamental, como por ejemplo Mendoza. Nosotros nos siente muy favorablemente los feriados porque somos un destino con un promedio de estadías de 5 días. Es una propuesta exacta para un turismo de feriados”, concluyó.