A mediados de julio, la Aavyt GBA renovó sus autoridades, marcando el inicio de una gestión enfocada en la integración de agencias del interior de la provincia, la visibilización de la institución y del destino, así como en la profesionalización de los futuros agentes de viaje. Así es que desde la nueva comisión directiva buscan destacarse por su dinamismo y por convertirse en un punto de encuentro para aquellas agencias que necesitan ayuda y asesoramiento.

Con un horizonte claro, el inicio de la gestión está marcado por la incorporación de numerosas agencias del interior de la provincia y la puesta en marcha de capacitaciones sobre los principales destinos turísticos. En ese marco, Livio Capri, presidente de la regional, dialogó con Mensajero e informó que participarán, junto con las localidades de Tigre, Mercedes y San Pedro, en el ciclo Revalidando Destinos, a cargo de Faevyt.

El presidente regional destacó que la iniciativa “no se había hecho nunca en la provincia” de una manera tan inclusiva. Además, mencionó que trabajarán en la implementación tecnológica para superar los obstáculos que representan el tráfico y las grandes distancias dentro del territorio bonaerense.

La importancia de la pluralidad de voces y la profesionalización del sector

Uno de los aspectos resaltados por Capri fue la variedad de segmentos representados en la cúpula directiva. Esta diversidad, subrayó, permite ofrecer “una respuesta más amplia a las necesidades que tienen hoy los agentes de viajes”. Asimismo, remarcó que el trabajo se realiza ad honorem y con gran compromiso por parte de sus miembros, quienes destinan tiempo personal a la asociación.

Otro de los pilares de la gestión es el fuerte apoyo a la comisión Joven, liderada por Romina y Valentín. Para ellos, este enfoque es crucial, especialmente tras la derogación de la ley de turismo que eliminó la obligatoriedad de contar con un título para abrir una agencia. En ese contexto, Capri remarcó que “la meta es profesionalizar la actividad y mostrar a los estudiantes de turismo en las universidades que existe una línea de llegada”.

Por ello, están avanzando en convenios con instituciones como la Universidad del Salvador y la Universidad de Quilmes, con el objetivo de integrar a estudiantes en eventos importantes. Un ejemplo será la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo, donde la idea es que los jóvenes en el último año de la carrera puedan participar en el stand.

Insertarse en la agenda turística

Recientemente, la regional participó en una nueva edición del Travel Sale. Si bien el número de agencias inscriptas fue limitado, los resultados de una encuesta entre los socios revelaron una “repercusión de visibilización muy positiva”.

Capri reconoció que, aunque la participación implica un costo, “se recupera inmediatamente” gracias a la exposición que genera, sobre todo para las agencias más pequeñas. Sin embargo, también identificaron áreas de mejora, como la necesidad de sumar más capacitaciones y realizar campañas de difusión previas para concientizar sobre los beneficios de participar en estas herramientas.

Finalmente, entre los ejes prioritarios de la gestión, se encuentra el fortalecimiento de la comunicación institucional. Para ello, se proyecta el desarrollo de una página web y una presencia más activa en redes sociales. Esta estrategia permitirá ampliar el alcance, visibilizar los beneficios para los socios actuales, atraer a nuevas agencias y reforzar el rol de Aavyt GBA dentro de la industria.