Los workshops en distintos puntos del país siguen generando convocatoria. Así como hace unos días se realizó en Neuquén, ahora el turno lo tuvo Rosario. Realizado en el Salón Metropolitano, la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (ARAV) llevó adelante la 74° edición de su Workshop con un gran resultado: 106 expositores y 1200 visitantes, en una jornada repleta de agencias, operadores y destinos.

Carmen Abad, presidente de la asociación, dialogó con Mensajero y destacó el gran rendimiento obtenido. “Estamos muy contentos por la convocatoria que tuvimos. Todos los años buscamos superarnos en cantidad de expositores y variedad de temas. Y creo que este año, lo conseguimos", comentó Abad, quien destacó la presencia de la oficina de Turismo de Uruguay, Salta, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires durante toda la jornada.

“Lo que buscamos fue que la oferta de expositores sea lo más representativa y adaptativa posible y que el visitante que logró asistir al workshop se haya llevado toda la información más completa posible”, expresó. A su vez, dejó en claro que los comentarios que recibió luego de la finalización del evento, fueron los esperados. “Estamos trabajando para que posicionar a este encuentro turístico de Rosario como el evento más convocante del interior”, puntualizó.

Por lo general, ARAV realiza dos workshops en un año, distribuido entre los meses de marzo-abril y octubre-noviembre. No obstante, y según la mirada de Abad, volvieron a superar las expectativas. “Vamos dejando la vara bien alta y vamos visibilizando cada vez más este trabajo. Creo que es un termómetro de cómo está la actividad turística”, expresó la presidenta de la regional.

Apuesta hacia la temporada de verano

A la espera de los planes de inversión que tiene a cabo Rosario, sobre en su aeropuerto, la temporada de verano se presenta como un periodo clave en materia de conectividad aérea. “Hay expectantes y ansiosos de la apertura de las pistas. Además, hay una oferta de vuelos super nutrida y toda una inmersión del privado en cuanto a charter, con destinos a Cabo Frío, Maceió. A su vez, tenemos los vuelos de Copa Airlines, que nos conectará con todo el Caribe”, cerró.