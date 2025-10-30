La hora de la verdad ha llegado. La votación de los prestigiosos Premios Bitácora finaliza hoy, jueves 30 de octubre. Con el reloj marcando las últimas horas, la organización hace un llamado urgente a los miles de profesionales del turismo para que no demoren su participación y ejerzan su derecho a elegir a los líderes del sector.

Los galardones, que por primera vez tendrán su doble gala en el Centro de Convenciones Córdoba (25 y 26 de noviembre), están a punto de pasar a la fase de recuento. Una vez cerrado el sistema, no habrá posibilidad de prórroga.

Premios Bitácora: el voto que define el prestigio

Los Premios Bitácora se distinguen por ser la única distinción donde los ganadores son seleccionados exclusivamente por sus pares —agentes de viajes, operadores, hoteleros y directivos—. Por ello, la participación en estas últimas horas es vital para asegurar que los resultados sean el reflejo más fiel de la calidad y el performance de la industria.

"Este es el momento de la verdad. Si usted es un profesional, su voto es el único termómetro real que existe en el mercado. No solo elige a un ganador, sino que valida la seriedad y el prestigio de toda la cadena de valor que lo acompaña día a día," señalan desde Mensajero Producciones, organizadores del evento. "El cierre es hoy. Insistimos: no hay mañana."

Doble Decisión: Nacional e Histórica

El sector debe asegurarse de completar ambos formularios antes del cierre definitivo de esta tarde:

Votación Premios Bitácora Nacionales: Aquí se definen categorías esenciales como Mejor Línea Aérea Internacional, Mejor Consolidador, Operador Lider en Innovación Tecnológica y los diferentes Operadores Mayoristas por destino.Link de Votación Nacional: [https://www.premiobitacora.com.ar/?fluent-form=10] Premios Bitácora Córdoba: En su debut histórico, la premiación provincial está a minutos de consagrar al mejor talento local, incluyendo Agencia de Viajes Provincial, Operador Receptivo Córdoba y el Destino Provincial Mejor Promocionado.Link de Votación Córdoba: [https://www.premiobitacora.com.ar/?fluent-form=12]

Tras el cierre de hoy, la industria entrará en un período de expectativa, esperando la difusión de los ternados en los primeros días de noviembre, antes de la gran celebración en la capital cordobesa.

El reloj sigue corriendo. La oportunidad de dejar su huella en los Premios Bitácora 2025 es solo por unas horas más.