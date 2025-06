Faltan tan solo días para que los prestadores turísticos de Argentina comiencen a vivir el pico máximo de la temporada invernal. Para muchos destinos, este período no es solo un gran momento del año, sino también la posibilidad de repuntar luego de la baja.

En la reciente Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) que publicó el Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina (Indec) se ve que muchos destinos tienen sus números en verde y que Mar del Plata fue el sitio que lideró los niveles de ocupación, con una tasa del 24,7 %, que representan 67.607 huéspedes.

Sin embargo, estas cifras del Indec tienen un contrapunto en lo que expresan los hoteleros. Sobre este tema, Mensajero conversó con Eduardo Palena, vicepresidente 2ª Hotelería de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEGH). “El número de 60.000 pasajeros es ridículo. No se entiende de donde sale. Hay que aclarar los tantos porque una cosa es venir a Mar del Plata y otra cosa es alojarse en los hoteles. Ahí es donde puede haber una diferencia”, comentó Palena.

A su vez, hizo un llamado de atención: “Los hoteles de menor categoría, ya sea dos y tres estrellas, están muy golpeados. Los únicos que subieron un poco la vara fueron los de cuatro y cinco".

No obstante, puso sobre la mesa uno de los motivos de estos bajos números. “Mucha gente que arriba a Mar del Plata viene a casas propias, prestadas o alquiler departamento. Sin embargo, el público que puede venir a Mar del Plata viene a un cuatro o cinco estrellas”, expresó Palena, quien, además, afirmó que el MICE podría ser una solución para contrarrestar los números en rojo.

"La creación de eventos podría ser una especie de salida para este problema. A partir de agosto, Mar del Plata es muy fuerte el Turismo de reuniones, como así sucede con el turismo deportivo. La lógica sería tener un evento mínimo por mes en la ciudad. A veces se puede lograr y otras, no. Ese es el trabajo que hacemos desde los privados con el Ente de Turismo de Mar del Plata”, expresó.

La situación se excede al interior del país

No solamente el foco está puesto en la Costa Atlántica. Otros destinos importantes del país también están sintiendo el golpe del bajo consumo y los pocos niveles de ocupación que vienen teniendo en estos meses. En el último EOH, lugares claves como San Rafael, Villa Carlos Paz y Puerto Madryn han mostrado una merma considerable en el sector y ha generado una preocupación fuerte en este punto.

Y esto se ha visto en el número de plazas ocupadas. Por ejemplo, de las 147.108 disponibles que tiene San Rafael, solamente ocupó 33.445 (22,73%). Villa Carlos Paz y Puerto Madryn, incluso, no superaron el 20%. El destino cordobés tiene para albergar 347.733 camas y solamente 63.578 (18,28%) mientras que la localidad chubutense, por su parte, tiene 112.380 y cubrió 13.469 plazas (11,99%).

Ante esta situación, Mensajero conversó con autoridades empresariales del sector hotelero de estos destinos y resaltaron su preocupación sobre esta problemática que, cada vez, viene siendo mucho más aguda. “Hubo una caída con respecto a otros años. Han sido meses con poca afluencia y con algunos números por debajo de los habituales”, expresó José Vázquez, presidente de la Cámara de Turismo de San Rafael y vicepresidente Zona Sur de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Mendoza.

“Ahora, con respecto a lo que es junio, los números han ido mejorando. Hemos estado tocando el 50 % de ocupación en los fines de semana largos que pasaron recientemente. El primero, quizás, por debajo, mientras que el segundo un poquito por encima. Son números razonables dentro de la medida del país que por ahí ha estado por debajo”, comentó Vásquez.

A pesar de este leve repunte, el presidente de la Cámara de Turismo de esa localidad afirmó que el panorama no es alentador, aunque sostuvo una leve esperanza para las próximas semanas. “El panorama es que tenemos una baja de la caída general por la realidad macroeconómica. Dentro de ese contexto, San Rafael ha tenido una baja menor que otros destinos. Sin embargo, estamos con expectativas para esta temporada de invierno", destacó.

Encontrar una solución a este periodo conllevó implementar diferentes estrategias de comercialización en estos meses. Y ante eso, Vásquez destacó una de las más importantes. “Ante la caída lo que hay que salir a generar es mayor promoción del destino. Hemos llevado a cabo una campaña llamada San Rafael Imperdible, que se puso en campaña en febrero”, argumentó.

Incluso, dejó en claro que esta situación es un tema que preocupa puertas para adentro, sobre todo, por la cercanía que tiene el inicio de la temporada: “Hay un porcentaje que debe estar hoy superando cerca del 40%, el 35-40% de reservas. Recordemos que las vacaciones arrancan con una primera etapa con el interior. Después el pico toca, en este caso ya después de la mitad del mes de julio en adelante, donde sí esperamos estar por encima del 70-80% de base”.

En el caso de Villa Carlos Paz, el tema todavía es muy complejo, ya que sus números marcaron una merma considerable. Ante eso, Carolina Sacilotto, presidenta de la Asociación Empresarial Hotelera, Gastronómica y Afines de Villa Carlos Paz, también conversó con Mensajero sobre el panorama actual y detalló la situación que afronta el destino. “Venimos de un año complicado por la inestabilidad económica y política. En Villa Carlos Paz, el 95 % de nuestro turismo es nacional, a pesar de querer posicionarnos de manera internacional. Y ante eso, estamos viendo una caída del consumo a nivel general, sobre todo en salidas a restaurantes y en restringir escapadas turísticas. Estamos en una posición difícil porque la economía real no termina de despegar y venimos asumiendo, costos desde hace un tiempo, esta parte sin poder trasladarlos a la tarifa”, subrayó Sacilotto.

Para solventar este tema, la presidenta de la ASHOGA comentó como se trabaja para equilibrar la balanza. “Se sigue haciendo un esfuerzo para posicionarse como destino turístico, como destino de cercanía y de escapada. Implementamos estrategias comerciales que tienen que ver con la financiación para poder captar ese público que todavía puede tomarse unos días de vacaciones”, afirmó.

“Tenemos pocas herramientas, pero hicimos cosas para solucionarnos. Lo primero es hacer un análisis profundo y estratégico en la estructura de costos. Debemos ser más minuciosos sin perder la calidad de nuestros servicios. Debemos usar toda la información que tenemos para eficientizar procesos, ya sea de manufactura en el caso de gastronomía y hotelería”, comentó la presidenta de ASHOGA.

Sin embargo, Sacilotto resaltó el trabajo del municipio para esta temporada que se avecina. “Nuestra ciudad se está poniendo, ya está preparada para recibir a los turistas en vacaciones de invierno, estamos lanzando una estrategia de promoción, sobre todo una campaña digital donde nos hemos unido tanto sector público como sector privado para lograr ese posicionamiento para que los turistas vean a Villa Carlos Paz”, cerró.

Puerto Madryn, en cambio, el problema radica en la poca actividad de ciertos segmentos que son importantes para el destino. José Manuel Fernández, vicepresidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines del destino costero, se sumó a la conversación con Mensajero y detalló como se viene desarrollando la localidad turística a pesar de la baja demanda.

“La ocupación viene siendo baja. Sobre todo, porque no arrancó la actividad pesquera, que es clave para la ciudad. Entonces, los hoteles de categoría más pequeña, que hacían la temporada de invierno con el segmento, no la están teniendo, agravando mucho más la situación. Incluso, esto repercute, no solo en los hoteles, sino que el sector gastronómico y comercios también se sienten afectados”, comentó Fernández.

Incluso, aclaró: "En cuanto al turismo, no esperamos mejorar los números del año pasado, creemos que no se van a mejorar, por esta situación que está el país, que nuestros vecinos son mucho más baratos. Los números, por ahora, en las reservas, pero no son alentadores porque venimos de todo un año de baja. Entonces, ya no presentan reservas y el costo no se alcanza a cubrir, con lo cual, ya a partir de marzo empezás con pérdidas.

Ante esto, también existe la posibilidad de que algunos hoteles cierren sus puertas. No obstante, el presidente de la AHRCOBA descartó esa posibilidad, aunque alertó sobre todo tema a considerar. “Lo que hay es endeudamiento. Entonces un hotel de 3 o 4 estrellas, tiene infraestructura y no puede cerrar. Sin embargo, las deudas crecen y eso puede llegar a complicar la actividad de algunos hoteles a futuro”, afirmó.

A pesar de la solución pasa por fomentar estrategias de comercialización y asistencias de ferias, Fernández concluyó: “Todavía no estamos viendo los resultados que queremos. Sin embargo, la promoción se sigue haciendo. Acá, hay otro trasfondo que es la situación a nivel nacional".