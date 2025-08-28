La Rioja y su compromiso con el turismo: acciones y desafíos

En un escenario económico complejo que impacta a la actividad turística en todo el país, las máximas autoridades de la cartera de turismo de la provincia de La Rioja encabezó una nueva edición del Consejo Provincial de Turismo y el Consejo Consultivo de Turismo, dos espacios clave que reúnen a los principales actores del sector público y privado.

En esta edición se anunciaron los avances del Plan Estratégico de Turismo “Plantur La Rioja 360” alcanzados durante el último año. Además, se presentaron nuevas acciones que se están llevando adelante para fortalecer la actividad en el segundo semestre, en un contexto nacional desafiante para el sector.

Balance y nuevos anuncios

En los avances del Plan Estratégico de Turismo “Plantur La Rioja 360”, se destacó la planificación territorial, el trabajo articulado con los municipios y sector privado, también se celebró la consolidación de líneas estratégicas que apuntan al desarrollo turístico sostenible.

Asimismo, se anunció la planificación de nuevas acciones a implementar en la segunda etapa del año, entre ellas:

Previaje riojano : incentivo al turismo interno con beneficios directos para viajeros;

: incentivo al turismo interno con beneficios directos para viajeros; Impulso Turístico: programa de incentivo para prestadores turísticos y una activa participación en workshops para posicionar a La Rioja en los principales circuitos turísticos.

El contexto nacional, tema clave de las sesiones

La diputada nacional Gabriela Pedrali instó al sector a comprender el contexto y a comparar, frente a un escenario adverso para la actividad turística, cuáles son los gobiernos que apuestan al turismo con políticas públicas como herramienta de desarrollo, y cuáles no. En este mismo marco, el presidente del Consejo Provincial de Turismo, Matías Vaca, llamó a reflexionar sobre la gobernanza del sector turístico y su importante rol para alcanzar objetivos en conjunto.

Por su parte, el secretario de Turismo, José Rosa, destacó la importancia de aprovechar los espacios de encuentros, para debatir y planificar de manera conjunta acciones que fortalezcan el desarrollo turístico provincial.

En ese sentido, remarcó la ausencia de una política turística nacional que acompañe a las provincias. Sin embargo, subrayó que, pese a ese contexto, el Gobierno de La Rioja continúa invirtiendo en turismo mediante la generación de nuevas herramientas destinadas a sostener y potenciar la actividad.

El ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, llamó a las áreas municipales a generar proyectos y a trabajar de manera conjunta para sostener el crecimiento del sector en un complicado contexto nacional. En este sentido, subrayó la importancia de resistir con creatividad y destacó al “Plantur La Rioja 360” como una evidencia concreta de la decisión política de avanzar en el desarrollo turístico provincial.

Los encuentros contaron con la participación de autoridades de turismo de todos los departamentos de la provincia, quienes expusieron la situación actual de sus municipios, así como también de representantes del sector privado y académico, consolidando una visión compartida para continuar trabajando de manera conjunta.

Desde Caritur, Mario Andrada, calificó de positiva la reunión, manifestando la necesidad de trabajar conjuntamente con el sector público: “queremos trabajar de forma conjunta, de manera mancomunada para salir de esta crisis”. Sobre el espacio que significa el Consejo Consultivo dijo: “un espacio donde se critica constructivamente y donde se atiende la realidad que estamos viviendo hoy”.

Desde el gobierno se reafirmó el compromiso de seguir impulsando políticas públicas sostenidas que, a pesar del contexto adverso, permitan dinamizar la economía local y posicionar a La Rioja como un destino turístico competitivo y de calidad.