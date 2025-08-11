La Rioja, todo el año: naturaleza viva, sabores auténticos y pura aventura

La Rioja permite que en cada rincón el visitante puede conectar con la naturaleza más pura, reencontrarse con los sabores ancestrales y sumergirse en relatos que atraviesan siglos.

Por ejemplo, en la Región Norte, la ciudad capital y sus alrededores despliegan una interesante fusión entre lo urbano y lo natural. El Parque Arqueológico El Saladillo invita a recorrer senderos que atraviesan ruinas jesuíticas y vegetación nativa. A pocos minutos de allí, el Paseo de los Sauces ofrece actividades como kayak, ciclismo, cabalgatas y caminatas al aire libre.

Para los amantes del buen vivir, la Ruta del Vino Riojano se convierte en una parada obligada. Viñedos, bodegas artesanales e industriales y degustaciones al pie de la sierra marcan el pulso de esta experiencia sensorial que también abarca Chilecito y Famatina.

La tradición y el trabajo artesanal se celebran en el Mercado de Sanagasta, mientras que en Anillaco, el Paseo Carlos Menem ofrece vistas serranas y una conexión con la historia contemporánea. Quienes buscan descanso y bienestar encuentran en las Termas de Santa Teresita un entorno natural de aguas termales y serenidad.

En San Blas de los Sauces, el Sitio Arqueológico de Hualco permite realizar un trekking accesible con vistas panorámicas y una inmersión en la cultura originaria.

La Región Oeste, marcada por la presencia imponente de la cordillera, ofrece aventuras de alto impacto visual y emocional. En Gral. Felipe Varela, el Cañón del Triásico es una maravilla geológica que se impone con su monumentalidad, ideal para exploraciones a pie y fotografía. Visitar el Parque Nacional Talampaya, es una de las mejores experiencias para vivenciar.

En Famatina, el Cañón del Ocre deslumbra por su gama de colores naturales. Chilecito, con su histórico Cable Carril —una obra monumental del siglo pasado—, propone un recorrido cultural y aventurero que se complementa con la belleza del entorno.

A mayor altitud, la Reserva Provincial Laguna Brava invita a descubrir la serenidad que emana el pie de la cordillera riojana enmarcada por la presencia de flamencos rosados y un deslumbrante paisaje natural. Muy cerca, el misterioso Sitio Arqueológico Estrellas de Vinchina conserva grabados milenarios y vestigios arqueológicos únicos, evocando misterio y sabiduría ancestral. Y desde el Cerro El Toro, en Gral. Lamadrid, se abren vistas panorámicas que coronan cualquier viaje por la región.

En la Región Sur, los llanos riojanos se transforman en una postal de contrastes, tradición y belleza silenciosa. En Independencia, Los Colorados sorprenden con formaciones rocosas, un puente natural y el histórico Refugio del Chacho.

El Parque Provincial El Chiflón, con sus nuevas propuestas de cicloturismo y trekking, combina aventura y contemplación. En Gral. Ángel Vicente Peñaloza, la Quebrada de los Cóndores permite observar a estas majestuosas aves volar desde impactantes miradores.

En Olta, el Paseo Caminito remite a los orígenes del tango, inspirado en los senderos recorridos por Gabino Coria Peñaloza. La historia religiosa también tiene su espacio con las ruinas de la Iglesia de Ambil y la Iglesia Nuestra Señora del Rosario.

Chamical invita al contacto con el agua y la naturaleza a través de paseos en kayak en el Dique La Aguadita o caminatas por su quebrada. El Parque Temático “Martirio y Memoria” es un espacio que conjuga espiritualidad con memoria histórica, un lugar con un aura especial para visitar.

En Chepes, el Museo de los Caudillos revive el espíritu federalista con relatos que aún laten en la identidad local.

La travesía puede concluir con una caminata por la Reserva Provincial Guasamayo, en Facundo Quiroga, un entorno ideal para desconectarse del ruido y reconectarse con el entorno natural.

En cualquier estación, La Rioja propone mucho más que un viaje: una vivencia. Desde aventuras en la montaña hasta el descanso en termas, desde sabores que narran historias hasta paisajes que invitan al silencio, la provincia se posiciona como un destino integral para quienes buscan experiencias auténticas y transformadoras.