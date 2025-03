La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitió un comunicado para aclarar ciertos puntos respecto al decreto publicado recientemente sobre las contribuciones patronales.

En primer lugar, CAME destaca que estas contribuciones continúan vigentes y que, al no ser un aporte personal, no afectan directamente el salario de los trabajadores. Además, la eliminación de su obligatoriedad en el sector Comercio no se traducirá en un aumento del salario neto de los empleados, ya que estos fondos provienen exclusivamente de las contribuciones de los empleadores.

Desde su creación en 1956, CAME ha trabajado en defensa de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y de los sectores productivos en todo el país. Su labor se ha desarrollado con una visión apartidaria, ética y representativa, buscando siempre fortalecer al sector empresario.

En este contexto, la entidad gremial comentó que ha sido un actor clave en la modernización de las pymes, promoviendo su crecimiento sustentable y proporcionando herramientas para que puedan adaptarse a los desafíos del mercado. “Este compromiso incluye fomentar una mirada innovadora y socialmente responsable que les permita desarrollarse tanto a nivel nacional como internacional”, indicaron.

Al respecto, destacaron como fundamental recordar que las pymes representan el 99 % del tejido empresarial argentino y generan empleo para más de cuatro millones de personas. “Por ello, CAME se encarga de canalizar y articular sus demandas, especialmente cuando ciertas regulaciones afectan su operatividad o cuando decisiones gubernamentales relegan al sector”, agregaron.

En este sentido, puntualizaron en que los recursos administrados por el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap) juegan un papel clave, no solo en la formación y profesionalización del sector, sino también en dar visibilidad a las problemáticas de las pymes argentinas.

Con este panorama, CAME reafirma su compromiso de seguir impulsando la capacitación y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, con el objetivo de garantizar su competitividad y sustentabilidad en un entorno económico desafiante.