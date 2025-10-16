Universal Orlando Resort lanzó una promoción que atraerá a los viajeros argentinos: quienes reserven cinco noches o más en cualquiera de los once hoteles del complejo podrán acceder a hasta 30% de descuento, válida para estadías hasta el 13 de marzo de 2026. Las reservas se pueden realizar a través de agentes de viajes en todo el país.

La oferta llega en un momento ideal para quienes ya están planificando sus vacaciones, pero no es la única razón para elegir un hotel Universal. Los huéspedes disfrutan de beneficios exclusivos, como admisión anticipada a los cuatro parques temáticos —Universal Epic Universe, Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Volcano Bay— hasta una hora antes de la apertura regular, transporte gratuito dentro del complejo y entrega gratuita de compras realizadas en los parques directamente al hotel.

Además, algunos hoteles ofrecen ventajas especiales: los visitantes del Loews Royal Pacific Resort, Hard Rock Hotel y Loews Portofino Bay Hotel cuentan con Universal Express Pass, que permite acceso rápido a las principales atracciones, mientras que quienes se alojen en el Universal Helios Grand Hotel y Loews Hotel dentro de Universal Epic Universe disfrutan de entrada dedicada al nuevo parque.

Quedarse en un hotel Universal no solo garantiza comodidad y cercanía a los parques, sino que también permite aprovechar experiencias exclusivas y sin filas, haciendo que la visita a Orlando sea más completa y divertida para toda la familia.