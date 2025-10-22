La ocupación hotelera de agosto tuvo números positivos gracias al turismo nacional
El Indec registró un aumento interanual del 4,3 % en cuanto a viajeros y destacó que el mayor porcentaje provino de huéspedes locales, con la Patagonia como eje.
Luego de tener buenos números en julio, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) de agosto, con cifras que volvieron a ser positivas: 3.4 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros.
Desglosando los números que dejó el INDEC, el total de viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y para hoteleros en Argentina durante agosto de 2025 alcanzó los 1.448.131, lo que representó un aumento interanual del 4,3 %. Los viajeros se dividieron entre 1.169.654 residentes, con un incremento significativo del 6,6%, y 278.477 no residentes, que registraron una disminución del 4,1% respecto al mismo mes del año anterior.
Distribución de viajeros por región y destinos principales
Las regiones turísticas que concentraron el mayor número de viajeros hospedados fueron Patagonia, con 325.413 personas, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 309.928. Les siguieron la región Litoral (220.102 viajeros), Norte (186.097) y Córdoba (178.864). Por su parte, los viajeros residentes representaron la gran mayoría de los huéspedes, totalizando el 80,8% del total.
Los destinos turísticos individuales más visitados fueron:
- San Carlos de Bariloche (Patagonia), con 72.536 viajeros.
- Puerto Iguazú (Litoral), con 51.846 viajeros.
- Mar del Plata (Buenos Aires), con 49.771 viajeros.
- Ciudad de Mendoza (Cuyo), con 41.074 viajeros.
- Ciudad de Córdoba, con 40.712 viajeros.
- Ciudad de Salta (Norte), con 37.143 viajeros.
Ocupación por categoría de establecimiento
En cuanto a la categoría de alojamiento, los hoteles 4 y 5 estrellas lideraron en viajeros hospedados con 504.147, y presentaron la mayor tasa de ocupación de habitaciones (TOH) mensual, alcanzando el 49,3%. La segunda categoría más concurrida fue la de hoteles 3 estrellas, aparts y boutiques, que hospedaron a 498.657 viajeros y registraron una TOH mensual del 41,7%.
A su vez, los establecimientos parahoteleros recibieron 235.308 viajeros, con una TOH del 26,0%. Finalmente, los hoteles de 1 y 2 estrellas contaron con 210.019 viajeros y una TOH del 34,7%. Los hoteles 4 y 5 estrellas también registraron la mayor ocupación en fines de semana, con un TOHFS del 49,8%.