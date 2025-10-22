Luego de tener buenos números en julio, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) de agosto, con cifras que volvieron a ser positivas: 3.4 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros.

Desglosando los números que dejó el INDEC, el total de viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y para hoteleros en Argentina durante agosto de 2025 alcanzó los 1.448.131, lo que representó un aumento interanual del 4,3 %. Los viajeros se dividieron entre 1.169.654 residentes, con un incremento significativo del 6,6%, y 278.477 no residentes, que registraron una disminución del 4,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Distribución de viajeros por región y destinos principales

Las regiones turísticas que concentraron el mayor número de viajeros hospedados fueron Patagonia, con 325.413 personas, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 309.928. Les siguieron la región Litoral (220.102 viajeros), Norte (186.097) y Córdoba (178.864). Por su parte, los viajeros residentes representaron la gran mayoría de los huéspedes, totalizando el 80,8% del total.

Los destinos turísticos individuales más visitados fueron:

San Carlos de Bariloche (Patagonia), con 72.536 viajeros.

Puerto Iguazú (Litoral), con 51.846 viajeros.

Mar del Plata (Buenos Aires), con 49.771 viajeros.

Ciudad de Mendoza (Cuyo), con 41.074 viajeros.

Ciudad de Córdoba, con 40.712 viajeros.

Ciudad de Salta (Norte), con 37.143 viajeros.

Ocupación por categoría de establecimiento

En cuanto a la categoría de alojamiento, los hoteles 4 y 5 estrellas lideraron en viajeros hospedados con 504.147, y presentaron la mayor tasa de ocupación de habitaciones (TOH) mensual, alcanzando el 49,3%. La segunda categoría más concurrida fue la de hoteles 3 estrellas, aparts y boutiques, que hospedaron a 498.657 viajeros y registraron una TOH mensual del 41,7%.

A su vez, los establecimientos parahoteleros recibieron 235.308 viajeros, con una TOH del 26,0%. Finalmente, los hoteles de 1 y 2 estrellas contaron con 210.019 viajeros y una TOH del 34,7%. Los hoteles 4 y 5 estrellas también registraron la mayor ocupación en fines de semana, con un TOHFS del 49,8%.