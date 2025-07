Dentro de las vacaciones de invierno, la escasez de nieve genera cierta preocupación en algunos destinos claves de la Patagonia. Para salvaguardar este problema, la nieve artificial contribuye a que los centros de esquí sigan sosteniendo la fuerte demanda de turistas que arribaron en estas semanas.

Por ejemplo, Bariloche, centro estratégico para la temporada de invierno, es uno de los más afectados por esta situación. Así fue que el Cerro Catedral utilizó las máquinas especializadas en fabricar nieve artificial y evitar un decaimiento en el desarrollo turístico de la zona. En este marco, Sergio Herrero, secretario de Turismo del destino, conversó con Mensajero sobre este tema.

“Tenemos la suerte de que CAPSA, la concesionaria del Cerro Catedral, ha hecho una inversión muy grande en cañones. Actualmente, contamos con muchos lugares con nieve como para hacer los primeros pasos o para que el turista que viene a esquiar, pueda hacerlo en diferentes pistas que están preparadas y que están trabajando a full haciendo la nieve técnica”, comentó el secretario de Turismo.

Por su parte, Herrero afirmó que, aunque hay ausencia de nieve en la zona, el flujo de turistas no decayó a pesar de la incertidumbre que genera el factor climatológico. “No ha mermado el flujo de turistas. Pese a eso, la preocupación tiene que ver con que nos caracterizamos en ser una ciudad de nieve y nos encantaría que caiga, pero en paralelo a esto, tenemos otros atractivos que nos contiene”, subrayó el secretario.

Las Leñas, otro de los que intentan sostener al turista sin nieve real

Además de la situación que viene atravesando Bariloche, en Mendoza pasa algo similar. Para eso, Federico Passano, gerente de actividades de Las Leñas, conversó con Mensajero sobre la poca caída de nieve y como afecta esta situación en plena temporada alta.

“Esta temporada, en toda la Cordillera de los Andes, hemos tenido un otoño que ha sido bastante templado. Entonces, no se pudo preparar la base de la montaña como corresponde con respecto a las precipitaciones de nieve. Por lo tanto, debemos reforzar algunos sectores de la montaña con cañones que producen nieve artificial”, expresó Passano.

“Cuando nosotros tenemos temperaturas negativas, aunque no nieva, fabricamos nieve artificial. Con eso, se va armando una base sólida, con las precipitaciones que son las naturales que tiene la montaña, que no han sido muchas en estos meses. No obstante, hemos podido tener la montaña cubierta de nieve, y sostener nuestra parte operativa (sector 1) en óptimas condiciones para la demanda de los turistas", comentó.

A pesar del signo de preocupación que está generando la ausencia de la nieve real, Passano dejó en claro que la utilización de este tipo de herramientas permite tener óptimas condiciones para el arribo de turistas. “La media montaña y la baja necesitan del refuerzo constante de los cañones, y para esto necesitamos bajas temperaturas, que afortunadamente se presentan durante la noche, que es cuando se fabrica. Además, contamos con guardia de 24 horas que está chequeando las condiciones y en cuanto se puede, se prenden los cañones para reforzar el sector”, cerró.