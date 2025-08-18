Con la temporada de invierno ya finalizada, el desempeño y rendimiento del sector empresarial fue un tema desafiante para muchos. Ante este escenario, Gabriela Ferrucci, presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República ArgentinA (AHT); y Fernando Desbots, su par en la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), dieron su punto de vista sobre la situación.

La primera que tomó la palabra fue Ferrucci, quien se refirió a la situación económica que viene atravesando nuestro país. “Estamos en un momento de la Argentina en donde se logró ordenar la macroeconomía. Sin embargo, debemos esperar a que repercuta en la micro. El escenario es complejo, ya que debemos lograr mayor competitividad. Estamos trabajando en compañía con Daniel Scioli para lograr una reducción en materia tributaria. Lo que estamos en este tipo de industria, sabemos que tienen un potencial enorme”, comentó.

Sin embargo, y a pesar del contexto por el que atraviesa Argentina, la presidenta de la AHT afirmó que apuntan a mostrar lo que se viene trabajando. “Lo que estamos buscando es proveer todas estas herramientas que nos permitan mejorar la competitividad, tales como inteligencia artificial. Estamos trabajando en la propuesta desde inversiones en nuevos destinos y de desarrollo a través de proveedores”, afirmó en relación con los objetivos que se trazan para Hotelga 2025.

Sin embargo, destacó algunos números sobre lo que dejó la reciente temporada de invierno. “Nosotros registramos una caída en la demanda con respecto al año anterior, en donde estuvo entre un 15 y 20%. Lo que transmitimos fue que hubo dos aspectos fundamentales. Por un lado, la posibilidad que han tenido los turistas en salir del país, en donde el primer semestre, creció arriba un 60%; y, por otro, el turismo regional también fue impactado. Brasil tuvo una devaluación muy fuerte. Para nosotros, es nuestro principal país generador de demanda a nivel turístico y se ha trabajado mucho. Los destinos de nieve han tenido una gran temporada con Brasil”.

Tras la palabra de la presidenta de la AHT, la presidente de la Fehgra puntualizó en su preocupación sobre la carga tributaria que tiene el sector. "Por supuesto que estamos preocupados, no miramos al costado. El alto costo impositivo que tiene nuestra actividad, es tremenda”, comentó Desbots. Sin embargo, dejó en claro el trabajo que se viene haciendo con el Gobierno nacional para revertirlo.

“Estamos trabajando conjuntamente con Scioli para tratar de revertir esta situación que nos afecta a todos. El tema laboral también es muy complejo. Sin embargo, vemos que la macro está encaminada y esperamos que se encamine más", expresó el presidente de Fehgra, quien a su vez destacó la realización de Hotelga para potenciar y apostar el sector hotelero y gastronómico.

La perspectiva para la temporada de verano 2026

A su vez, Ferrucci también respondió con relación a la próxima temporada que se avecina. “El trabajo que estamos haciendo las entidades es trabajar sobre la competitividad. Estamos apuntando a reducir el IVA. Se lo hemos pedido al gobierno y buscamos que esto llegue al consumidor directo. Es difícil ser competitivos si los costos son más altos que los de los países regionales”

Y cerro: “Estamos trabajando fuertemente para poder generar el incentivo y la demanda para que la temporada de verano permita la mayor generación de turistas dentro del país".