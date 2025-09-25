La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) 2025 abrirá sus puertas en Buenos Aires el próximo 27 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo. El evento, que se extenderá durante cuatro días en el predio de La Rural, se ha consolidado como un encuentro clave para el sector, reuniendo a más de 50 países y todas las provincias argentinas.

La ceremonia de apertura contará con la participación de Shaikha Nasser Al Nowais, secretaria general electa de ONU Turismo, junto a las principales autoridades del sector, lo que subraya la relevancia de la feria a nivel global.

Un espacio para la promoción y el crecimiento

Andrés Deyá, presidente de la FIT y de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVyT), destacó la importancia de la fecha. "Celebrar el Día Mundial del Turismo en el marco de la FIT es un hecho de enorme relevancia para todo el sector. Nuestra feria se consolida año tras año como un punto de encuentro imprescindible para potenciar el turismo argentino y generar oportunidades de crecimiento para cada provincia y empresa del país", afirmó.

Por su parte, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, se refirió al poder transformador del turismo. "El turismo es un motor de crecimiento global y un generador de oportunidades. La innovación, a través de la inteligencia artificial y la tecnología, es esencial para crear experiencias más eficientes que agreguen valor a los destinos", expresó.

Portugal, país invitado para la FIT 2025

La presencia de Portugal como país invitado de honor en esta edición añade un atractivo especial, ofreciendo a los agentes de viajes la oportunidad de conocer a fondo la oferta turística de este mercado europeo en crecimiento. La FIT 2025 reafirma así su papel como uno de los eventos más destacados del calendario turístico mundial, celebrando la fuerza y el futuro del sector.