En medio de avances tecnológicos y con una Big Data creciendo a pasos agigantados, el turismo aprovechó esa marea a través de los observatorios turísticos. Siendo una herramienta de inteligencia turística que recopila, analiza y difunde datos e información relevante sobre el sector, muchas provincias utilizan su funcionamiento para evaluar cómo viene siendo el rendimiento en materia turística.

Sin embargo, no todas presentan un observatorio. Y esto dificulta a entidades como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa al momento de tener que hacer informes o estadísticas sobre el desarrollo de las provincias en fechas turísticas. Incluso, durante uno de los talleres que realizó la Confederación, resaltaron la importancia que tienen estos centros de datos para ver el impacto de la industria.

“El primer dato que utilizamos es el dato oficial. Generalmente, las provincias que tienen observatorios turísticos son lo primero que recopilamos y usamos: toda la información que viene de allí. En caso de no tener esa información, lo que usamos son datos parciales de algunas ciudades que nos dan ese tipo de acceso”, afirmaron desde la CAME durante el taller.

Incluso, dieron ejemplos de cómo es el número que sacan para evaluar el derrame turístico en cada provincia cuando no se tiene un observatorio turístico. “Por ejemplo, si de Entre Ríos me da Colón, Paraná y Villa Elisa, se realiza un promedio ponderado de las tres y eso es lo que usamos para la provincia”, comentaron desde la Confederación.

Algunas sí, otras no...

Siendo un tema innovador en materia tecnológica, algunas provincias decidieron llevar a cabo la realización de los observatorios para poner en números el impacto turístico que tiene el destino, sobre todo en feriados o jornadas no laborables. Actualmente, Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Tierra del Fuego, San Luis, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz lo mantienen vigente.

No obstante, otras provincias como Catamarca, San Juan o Formosa no lo tienen, generando una dificultad al momento de contabilizar los datos reales. “Sí nos afecta porque la existencia de observatorios turísticos locales permite contar con información más precisa, actualizada y comparable entre destinos”, afirmaron desde la Confederación sobre la falta de observatorios turísticos.

Un ejemplo de la importancia de tener un observatorio turístico

Alejo Taffarel, director de Turismo de la localidad de Villa Elisa, conversó con Mensajero y destacó lo que significa para la localidad tener un satélite turístico a disposición. “Son una gran herramienta de gestión, porque te permiten relevar información, datos estadísticos, analizar las tendencias, entender el comportamiento e identificar las necesidades que tienen los turistas que visitan nuestra ciudad”, afirmó.

Y cerró: “Por eso creo que es una herramienta a la que todos los destinos deberíamos vincularnos, deberíamos acercarnos a estas conceptualizaciones, ya sean destinos emergentes o destinos consolidados, porque nos facilita el trabajo y nos permite tomar decisiones lo más acertadas posible”.